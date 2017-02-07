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"Многотонную золоченную колесницу потянут 216 мужчин". Как будут хоронить короля Таиланда
08.02.2017 06:08 — Новости Мира | Tut.by
Король Таиланда Пхумипон Адульядет, правивший дольше всех ныне живущих монархов, а также всех своих предшественников,
Попрощаться с королем могут все желающие - гроб пока выставлен во дворце. Ранее вице-премьер Правит Вонгсуван заявлял, что для кремации тела короля на площади Санам Луанг построят специальное сооружение к сентябрю 2017 года.
Колесница построена в 1795 году, она сделана из дерева, декорирована золотом и зеркалами. Она весит почти 14 тонн, в длину достигает 18 метров, в высоту — более 11, в ширину — почти 5.
Колесницу к месту похорон на площади Санам Луанг с урной для кремации и телом монарха потянут 216 мужчин.
Королевскую колесницу использовали 25 раз, в последний раз в 2012 году для похорон двоюродной сестры короля Таиланда. Люди верят, что колесница должна доставить божественного обратно на небеса.
Трон после отца
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По традициям Таиланда его похороны могут состояться в течение года. Пока его тело находится в закрытой гробнице в тронном зале Большого королевского дворца,...
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