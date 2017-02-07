Президент США Дональд Трамп уделяет сну не больше 4−5 часов и по утрам выявляет очередные фальшивки американских СМИ о себе. Об этом 70-летний Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News , последний фрагмент которого был показан во вторник в эфире.



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«Я работаю много и долго, обычно до полуночи или до первого часа ночи. Просыпаюсь в пять часов утра», — рассказал глава государства. «Я читаю газеты, смотрю по телевизору, что происходит… Я сразу вычисляю ложь», — продолжал Трамп, который при этом не упустил возможности в очередной раз пожаловаться на «зашкаливающий уровень бесчестия некоторых телеканалов и газет, публикующих откровенные фальшивки», особенно о президенте США.

Он не смог подобрать достаточно правдоподобного объяснения жесткой критике в своей адрес со стороны американских СМИ. «Возможно, все это от того, что мы располагаемся на разных полюсах. Они позволяли то же самое в отношении Рональда Рейгана (40-го президента США), но не в такой степени, как в отношении меня. Возможно, это просто обратная сторона медали».

«Они олицетворяют себя с прогрессом, это прекрасное слово, но это неправда. Мне кажется, что они испытывают неприязнь к любому человеку на моей стороне», — добавил Трамп.

«Я должен признаться, что на следующий день (после инаугурации 20 января) я вошел в Белый дом и сказал себе, что это просто изумительно», — рассказал республиканец. «Президентский самолет и подобные вещи, это все оставляет впечатление сюрреалистичности в определенном смысле. Однако надо это преодолевать, потому что впереди много работы. Ради создания новых рабочих мест или из-за стран, питающих к нам ненависть, все это надо преодолевать», — пояснил Трамп.

Уважение СМИ

В продолжении беседы Трамп рассказал, что считает, что со временем американские СМИ, которые, по его убеждению, решительно настроены против него, снизят резко негативный тон своих публикаций о нем.

Трамп в очередной раз утверждал, что СМИ США целенаправленно публикуют о нем «ложные новости», намеренно пытаясь выставить президента в неприглядном свете. Отвечая на вопрос ведущего Билла О’Рейли, считает ли президент, что со временем ему удастся убедить СМИ прекратить публиковать такие материалы, Трамп ответил утвердительно. «Да, я думаю, что мой успех (в качестве президента США) приведет к этому», — отметил он.

Трамп, в частности, напомнил, что он намерен вернуть в США рабочие места, и успех в этой сфере, по его мнению, положительно скажется на освещении его деятельности в СМИ.

Президент также заявил, что его не беспокоят заявления многочисленных противников, которые обвиняют его в расизме и нетерпимости. «Первое, что они делают с республиканцами и консерваторами, это разыгрывают «расистскую карту», — сказал глава Белого дома. «Они делают это со всеми, не только со мной, — подчеркнул Трамп, говоря о противниках консервативных идей. — Я вижу это, и когда ты знаешь об этом, то тебе лучше».