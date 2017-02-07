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Генсек ООН назвал незаконным легализацию поселений в Палестине Израилем
08.02.2017 08:09 — Новости Мира | Tut.by
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал нарушением международного законодательства легализацию израильским парламентом строительства поселений на территории Палестины. Об этом сообщается на
«Этот закон — нарушение международного законодательства, и он повлечет за собой серьезные последствия для Израиля», — заявил Гутерриш.
Он также призвал избегать каких-либо действий, которые могли бы свести на нет план «Два государства для двух народов».
Ранее парламент Израиля
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"Этот закон - нарушение международного законодательства, и он повлечет за собой серьезные последствия для Израиля", - заявил Гутерриш.
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