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Генсек ООН назвал незаконным легализацию поселений в Палестине Израилем

08.02.2017 08:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал нарушением международного законодательства легализацию израильским парламентом строительства поселений на территории Палестины. Об этом сообщается на сайте организации.

«Этот закон — нарушение международного законодательства, и он повлечет за собой серьезные последствия для Израиля», — заявил Гутерриш.

Он также призвал избегать каких-либо действий, которые могли бы свести на нет план «Два государства для двух народов».

Ранее парламент Израиля принял закон о легализации поселений на территории Палестины.

 
 
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"Этот закон - нарушение международного законодательства, и он повлечет за собой серьезные последствия для Израиля", - заявил Гутерриш.

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