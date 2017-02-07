Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал нарушением международного законодательства легализацию израильским парламентом строительства поселений на территории Палестины. Об этом сообщается на сайте организации.

«Этот закон — нарушение международного законодательства, и он повлечет за собой серьезные последствия для Израиля», — заявил Гутерриш.

Он также призвал избегать каких-либо действий, которые могли бы свести на нет план «Два государства для двух народов».

Ранее парламент Израиля принял закон о легализации поселений на территории Палестины.