﻿ Глава МИД Китая предложил США "вспомнить" историю Второй мировой войны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Глава МИД Китая предложил США "вспомнить" историю Второй мировой войны

08.02.2017 09:06 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вашингтону следует «вспомнить» историю Второй мировой войны, в частности, такие ее «плоды», как Каирская декларация 1943 года и ​Потсдамская декларация 1945 года. Такое заявление после встречи в Канберре со своей австралийской коллегой Джули Бишоп журналистам в ответ на слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о спорных островах сделал глава МИД Китая ​Ван И. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте китайского внешнеполитического ведомства.


Фото: Reuters

«Я просто хочу сделать нашим американским товарищам предложение — вспомните историю Второй мировой войны», — сказал ​Ван И, отметив, что после ее окончания до настоящего момента «прошло не так много времени».

«Такие плоды победы Второй мировой войны, как Каирская и Потсдамская декларации четко предусматривают, что Япония должна вернуть Китаю прежде захваченные китайские территории, в том числе острова Спратли (Наньша)», — напомнил министр. По его словам, в 1946 году суверенитет этих островов, согласно китайскому законодательству, при помощи США был восстановлен. «Но позже некоторые соседние страны незаконно оккупировали часть островов Наньша, что привело к так называемому спору о Южно-Китайском море», — отметил глава МИДа.

Китай, как уверил Ван И, «придерживается позиции, согласно которой спорные вопросы должны решаться путем прямого диалога и консультаций, чтобы состоялось мирное урегулирование вопроса на основе исторических данных и международного права», заявил министр. «Эта позиция не изменится в будущем», — заключил глава ведомства.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое заявление после встречи в Канберре со своей австралийской коллегой Джули Бишоп журналистам в ответ на слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о спорных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Генсек ООН назвал незаконным легализацию поселений в Палестине Израилем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика