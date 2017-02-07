В самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный по своему позывному Гиви. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководство самопровозглашенной республики.



Фото: Youtube

Сообщается, что 36-летний командир батальона «Сомали» Гиви погиб в результате теракта.

«Сегодня в 06.12, в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона „Сомали“ полковник Михаил Толстых, известный как „Гиви“, — говорится в сообщении оперативного командования ДНР. — Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса».

Михаил Толстых родился в Иловайске Донецкой области. Воевал на стороне ДНР с мая 2014 года. Возглавляемое им подразделение получило название батальон «Сомали». Особую известность приобрел после боев за Иловайск.

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