﻿﻿ В самопровозглашенной ДНР убит командир батальона "Сомали" Гиви. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В самопровозглашенной ДНР убит командир батальона "Сомали" Гиви

08.02.2017 09:19 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный по своему позывному Гиви. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководство самопровозглашенной республики.


Фото: Youtube

Сообщается, что 36-летний командир батальона «Сомали» Гиви погиб в результате теракта.

«Сегодня в 06.12, в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона „Сомали“ полковник Михаил Толстых, известный как „Гиви“, — говорится в сообщении оперативного командования ДНР. — Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса».

Михаил Толстых родился в Иловайске Донецкой области. Воевал на стороне ДНР с мая 2014 года. Возглавляемое им подразделение получило название батальон «Сомали». Особую известность приобрел после боев за Иловайск.

(Будет дополнено)

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что Гиви погиб в результате теракта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Глава МИД Китая предложил США "вспомнить" историю Второй мировой войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика