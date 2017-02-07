Корреспондент DW встретилась в Турции с «Белыми касками». На их счету тысячи спасенных жизней в охваченной войной Сирии. Кто они — люди, которых режим Асада считает врагами?



Фото: Reuters

В полуторамиллионном Газиантепе — городе на юге Турции, что в 120 км от сирийского Алеппо, на данный момент проживает около 1 млн сирийских беженцев. Здесь же находится офис сирийской гуманитарной организации «Белые каски», которая помогает гражданскому населению Сирии, оказавшемуся в зоне военных действий на территориях, неподконтрольных Дамаску.

У «Белых касок» есть и другое название — «Сирийская гражданская оборона», которую власти Сирии причисляют к оппозиции. Между тем международная общественность не считает «Белые каски» стороной сирийского конфликта и поддерживает деятельность организации по оказанию помощи мирным жителям, страдающим от военных действий. «Белые каски» до последней минуты находились и в восточном Алеппо, оказывая помощь раненым жителям города.

«Я уехал в последний день эвакуации»

29-летний Исмаил Алабдула, которого корреспондент DW встретила в турецком офисе организации, был одним из «Белых касок», кто покинул восточный Алеппо перед тем, как сирийские правительственные войска при поддержке российской военной авиации взяли его под свой контроль.



Исмаил Алабдула. Фото: DW

«Нас бомбили системно. Прицельно. Они знали, куда упадут эти бомбы. Нас хотели убить, и убивали», — рассказывает Исмаил, не поднимая глаз. Он часто делает долгие паузы между словами. Ощущается, что каждое предложение дается ему с трудом: «Я уехал в последний день эвакуации из города. Я оставил там свое сердце и свою душу».

В Турции Исмаил находится лишь чуть более месяца — 20 декабря 2016 года он был эвакуирован из восточного Алеппо и оказался в другом подконтрольном оппозиции регионе Сирии, а затем перебрался в турецкий Газиантеп. По его словам, пересечь границу ему помогли контрабандисты за 500 долларов. «Сначала я шел пешком 3,5 часа через леса и горы. Я видел пограничников, но мне повезло, я сделал это с первой попытки», — рассказывает Алабдула.

После короткого перерыва он намерен вернуться в Сирию, в северные провинции Алеппо, которые все еще находятся под контролем оппозиции. «Я возвращаюсь к волонтерству, потому что это мой долг. Я возвращаюсь помогать людям и сделаю все, что от меня зависит», — говорит наш собеседник.

Инициатор акции #SaveAleppo

До войны Исмаил Алабдула был учителем английского языка. В 2011 году он окончил университет в Алеппо и стал одним из тех, кто поддержал сирийскую революцию в 2011 году, выступив против режима Асада. После начала войны Алабдула, как и многие его однокурсники, начал заниматься волонтерской деятельностью в Алеппо, позже стал помогать «Белым каскам».



В офисе «Белых касок» в Турции. Фото: DW

В числе других «Белых касок» Исмаил оказывал первую помощь гражданскому населению Сирии, которое находится на территориях подконтрольных сирийской оппозиции. «Последние 3,5 года я помогал доставать людей из-под завалов после бомбардировок. На моих глазах многие умерли, но некоторых я спас собственными руками», — рассказывает собеседник.

Исмаил Алабдула стал известен всему мира, благодаря записям в своем микроблоге Twitter, который начал вести в блокадном Алеппо. Исмаил выкладывал в Сеть фото и видео бомбардировок, а также самые свежие новости. Он был одним из тех, кто инициировал в интернете акцию #SaveAleppo.

Исмаил вспоминает: «Мой твиттер — был моей самой большой поддержкой. Я видел, что людям важно знать о том, что происходит с нами, поэтому я стал регулярно сообщать миру о ситуации. Это стало в определенной мере смыслом выживания — сделать так, чтобы наш голос услышали по всему миру».

«Он был жив, но мы не могли его спасти»

По словам Исмаила Алабдулы, после того, как в военные действия в Сирии вмешалась Россия, ситуация в восточном Алеппо сильно изменилась. «Они (российская военная авиация. — Ред.) знали, что бомбят — госпитали и жилые дома. В самом начале, когда они пытались взять контроль над Алеппо, они бомбили наш госпиталь 3 раза. Третья бомбардировка разрушила полностью здание. Умерли несколько врачей и медсестер. Затем они разрушили центр «Белых касок», — рассказывает Алабдула.

«Я видел, как кассетная бомба убила одного из гражданских, который бежал в укрытие. В доме, где оно находилось, было много мирных жителей. Многие ведь оставались в городе, потому что они не хотели покидать свои дома, да им и некуда было бежать», — поясняет Исмаил.

Он вспоминает, как во время одной из таких бомбардировок потерял коллегу: «Много ужасных вещей случилось у меня на глазах, но этот случай был самым тяжелым». Когда правительственные войска пошли в наступление в восточной части Алеппо, Исмаил и другие его коллеги из «Белых касок» остались в убежище.

Но один из его товарищей в этот день оказался под завалами. Он был жив и позвонил. «Бомбардировка была настолько сильной, что мы не могли выйти из укрытия, мы не смогли его спасти», — говорит Исмаил. По данным «Белых касок», за 4 года войны в Сирии погибли 158 сотрудников этой организации.

Волонтеры или «террористы»?

«Белые каски», которые возникли в результате хаотичного объединения нескольких волонтерских групп, сейчас получают поддержку международных фондов и европейских правительств. На сегодняшний день у них 120 центров оказания помощи в регионах Сирии, контролируемых оппозицией.



Аммар Альсалмо. Фото: DW

На сайте организации указано, что ее целью является мгновенное реагирование на последствия военных действий и спасение мирного населения из-под завалов. В 2016 году за свою деятельность по спасению людей в зоне сирийского конфликта «Белые каски» получили альтернативную Нобелевскую премию.

По словам главы турецкого офиса «Белые каски» Аммара Альсалмо, в организации сейчас состоит почти 3000 человек, (Альсалмо называет их волонтерами. — Ред.), среди которых около 100 женщин. Каждый из них получает за свою деятельность 150 долларов в месяц в качестве вознаграждения, регулярно проходит медицинские тренинги и курсы спецподготовки и не имеет права носить оружие.

«Белые каски» позиционируют себя как нейтральную сторону в сирийском конфликте, — рассказывает Альсалмо. — Но президент Башар Асад считает, что мы являемся инструментом западной пропаганды и воспринимает нас как часть оппозиции, называет терористами".

Альсальмо объясняет это тем, что среди членов «Белых касок» есть политические активисты, которые выступают против правительства в Дамаске. Кроме того, свою деятельность «Белые каски» осуществляют только на контролируемых оппозицией территориях.

«Поэтому сирийским СМИ нужно называть нас терористами», — говорит Альсалмо. «Хотя у нас есть четкое правило — нам все равно человека с какими политическими взглядами мы спасаем. Мы помогаем всему народу Сирии», — продолжает глава турецкого офиса организации.

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