В так называемой «ДНР» рано утром был убит главарь боевиков Михаил Толстых «Гиви». Его убили прямо в кабинете.

Командование самопровозглашенной «Донецкой народной республики» сообщило утром восьмого февраля о том, что в своем кабинете был убит один из лидеров боевиков Михаил Толстых по прозвищу «Гиви». По предварительной информации, по окнам его кабинета могли стрелять из реактивного огнемета «Шмель». После обстрела в здании, где находился кабинет боевика, начался пожар.

Как отметил Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, убийство Гиви официально подтверждено.

Боевики уже обвинили в убийстве «Гиви» украинскую сторону, в в ВСУ предположили, что ликвидацией главарей боевиков занимаются местные же силы в ходе передела власти.