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В Донецке уничтожен еще один лидер боевиков

08.02.2017 12:34 — Новости Мира | БДГ  
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В так называемой «ДНР» рано утром был убит главарь боевиков Михаил Толстых «Гиви». Его убили прямо в кабинете.

Командование самопровозглашенной «Донецкой народной республики» сообщило утром восьмого февраля о том, что в своем кабинете был убит один из лидеров боевиков Михаил Толстых по прозвищу «Гиви». По предварительной информации, по окнам его кабинета могли стрелять из реактивного огнемета «Шмель». После обстрела в здании, где находился кабинет боевика, начался пожар.

Как отметил Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, убийство Гиви официально подтверждено. 

Боевики уже обвинили в убийстве «Гиви» украинскую сторону, в в ВСУ предположили, что ликвидацией главарей боевиков занимаются местные же силы в ходе передела власти.

Напомним, что в октябре 2016 года в Донецке был убит еще один боевик «ДНР» Арсений Павлов. Его взорвали прямо в лифте дома, где он жил. Тогда Киев также рассматривал убийство боевика как внутренние разборки.

 
 
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В так называемой «ДНР» рано утром был убит главарь боевиков Михаил Толстых «Гиви». Его убили прямо в кабинете.

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