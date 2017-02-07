Йемен отозвал выданное ранее разрешение Соединенным Штатам на проведение наземных спецопераций против террористов на территории страны. Власти арабского государства приняли такое решение после того, как январский рейд спецназа США на штаб-квартиру террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» привел к жертвам среди мирного населения, сообщает The New York Times .



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Официально о запрете на проведение США спецопераций не объявлялось ни Пентагоном, ни йеменской стороной. При этом, по словам источников издания в военных структурах США, решение властей Йемена не распространяется на операции с участием беспилотных летательных аппаратов, при помощи которых американские военные наносят авиаудары по террористам.

При проведении первой широкомасштабной операции США в Йемене после вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов 29 января американские военные попали под обстрел и открыли ответный огонь. В результате погиб один военнослужащий — боец спецназа ВМС Уильям Оуэнс, еще трое военных получили ранения. Также сообщалось о гибели около 30 человек среди гражданского местного населения, в том числе 10 женщин и детей.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что спецназу удалось ликвидировать 14 боевиков, среди которых были лидеры «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» и их сообщники.

Несмотря на то что в Пентагоне признали гибель мирных жителей, в Белом доме продолжают настаивать, что спецоперация в общем и целом была успешной — бойцы выполнили поставленные перед ними задачи в рамках борьбы с террористами.

Между тем телекомпания NBC сообщила, что целью рейда, проведенного 29 января, был главарь «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» Кассим аль-Рими. Однако, как сообщили источники, его ликвидировать не удалось. По словам собеседников NBC, спецназу США было дано секретное задание захватить или уничтожить террориста. При этом точно не известно, находился ли главарь боевиков в штаб-квартире во время спецоперации американцев.

Аль-Рими после рейда опубликовал аудиозапись, в которой высмеял президента США Дональда Трампа. Военные источники NBC сообщили, что запись является подлинной.

Позже пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер опроверг информацию о том, что целью нападения был захват или убийство какого-либо конкретного лидера Аль-Каиды.