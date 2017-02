Дональд Трамп намерен заменить своего директора по коммуникациям, отвечающего за стратегию взаимодействия Белого дома со СМИ, и продолжить битву с ними, которая началась еще во время президентской кампании.



Фото: Reuters

С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США прошло всего 19 дней. За это время он неоднократно называл крупнейшие американские СМИ «лживыми» и «провалившимися». Его характеристика CNN — «You are fake news» — обошла весь мир. Только в своем аккаунте в Twitter Трамп с 20 января шесть раз критиковал газету The New York Times, два раза выступал против телеканала CNN, по одному разу критически отозвался о каналах ABC, NBC и газете The Washington Post. Эксперты вслед за Трампом называют войной отношения ряда американских масс-медиа и 45-го президента США.

Старые раны

«Первая война, которую провозгласил президент Трамп, — это война против новостных организаций», — написал в своей опубликованной 25 января колонке для CNN профессор истории и общественных наук Принстонского университета Джулиан Зелицер. Ученый проиллюстрировал это фразой самого Трампа. Выступая в штаб-квартире ЦРУ, президент назвал журналистов «едва ли не самыми бесчестными людьми», подчеркнув, что у него «в самом разгаре война с медиа».

Она началась задолго до инаугурации Трампа. На протяжении всей предвыборной кампании журналисты обвиняли его в расизме, сексизме и ксенофобии, неприемлемом для кандидата в президенты поведении. В свою очередь, Трамп неоднократно подчеркивал, как в своем аккаунте, так и в публичных выступлениях, что СМИ предвзято относятся к нему и «несправедливо» освещают его предвыборную кампанию.

Однако, как отмечает американское издание Politico, впервые в истории США крупнейшие СМИ практически не имели никакого влияния на избирателей, поддерживающих одного из кандидатов в президенты, а именно электорат Трампа. Такие скандальные публикации, как материал Дэвида Фаренхолда в The Washington Post (о благотворительном фонде Трампа, якобы проводившем запрещенную для некоммерческих организаций деятельность) или Сюзанн Крейг в The New York Times (о налоговых махинациях миллиардера), могли бы потопить другого кандидата, писало в ноябре Politico. Однако к тому времени Трамп, по замечанию издания, успел установить свои правила игры, в которой СМИ выступали в качестве его предвзятых оппонентов, что в итоге сыграло ему на руку.

В ходе большой пресс-конференции 11 января — после выборов, но до вступления в должность — Трамп назвал «фейками» публикации СМИ о наличии у Кремля компромата на него, призвав спецслужбы не допустить дальнейших утечек. Первоначально материал об этом появился на портале BuzzFeed, и лишь затем тему подхватили ведущие СМИ, в частности канал CNN, который и подвергся остракизму со стороны Трампа. В редакционной колонке CNN подчеркивается, что репортаж канала был более качественным и подробным, нежели расследование BuzzFeed, но команда Трампа «намеренно использует именно данные BuzzFeed, чтобы отвлечь внимание от сведений CNN, которые передавали и другие СМИ».

Нынешние сообщения СМИ о низких рейтингах Трампа вызывают у него такую же реакцию и лишь укрепляют его во мнении, что журналисты продолжают войну против него. «Все негативные опросы — такие же фейки, как и предвыборные прогнозы CNN, ABC и NBC», — написал Трамп в Twitter 6 февраля.

Голос президента

С момента вступления Трампа в должность основные функции по общению с прессой выполняет Шон Спайсер, занимающий оба ключевых поста на этом направлении — пресс-секретаря президента и директора по коммуникациям. На своем первом брифинге 21 января Спайсер обвинил СМИ в занижении числа присутствующих на инаугурации Трампа. За этим последовали другие словесные стычки. По мнению Politico, Спайсеру приходится решать крайне сложную задачу — «найти баланс между нуждами администрации, которая считает СМИ оппозиционной партией, и между необходимостью выстраивать конструктивные отношения с прессой».

Пока Спайсер больше критикует, чем ищет баланс. В понедельник он раскритиковал ​The New York Times за статью о работе Белого дома (там мимоходом упоминалось, что Трамп смотрит в халате телевизор), подчеркнув, что президент «не носит дома халатов». В ответ на это блогеры и СМИ опубликовали многочисленные фотографии Трампа в халате. Во вторник Спайсер рассказал, что репортеры CNN не хотели брать интервью у советника Трампа Келлиэнн Конуэй из-за «сомнений в ее репутации», но потом, по словам Спайсера, отказались от своих слов. Однако представители CNN в официальном аккаунте канала в Twitter заявили, что не отказываются от своей характеристики Конуэй, которая, рассказывая о причинах указа Трампа об ограничении въезда в США жителей семи мусульманских стран, упомянула «резню в Боулинг-Грин», которой никогда не было.

8 февраля источники CNN в Белом доме сообщили, что неудовлетворенность Трампа работой Спайсера растет день ото дня и в ближайшее время будет выбран новый директор по коммуникациям, ответственный за стратегические вопросы в отношениях президента с прессой. Спайсер же сохранит за собой должность пресс-секретаря.

В прежней администрации эти посты занимали разные люди. Пресс-секретарем Белого дома был Джош Эрнест, а директором по коммуникациям — Джен Псаки.

Ответ журналистов

В своей колонке для CNN Зелицер также отмечает, что напряженные отношения с представителями СМИ были и у других президентов, которых пресса критиковала за утаивание внешнеполитических планов (в случае Линдона Джонсона и Рональда Рейгана) или ложь на публику (Билл Клинтон). Нападки на прессу позволяла себе администрация Ричарда Никсона — и то, отмечает Зелицер, в гораздо меньших масштабах, чем сейчас.

И все же виноваты не только Трамп и его команда, признают эксперты. «Как новая администрация США, так и (чуть в меньшей степени) американская и мировая пресса подошли к текущему сражению с очень глупых и лицемерных позиций», — подчеркивает колумнист Reuters Питер Эппс. По его словам, если бы администрация Трампа не пыталась так настойчиво «отрицать реальность», ей можно было бы искренне посочувствовать, ведь большинство СМИ выражают либеральные идеи и «не всегда справедливо обходятся с Трампом». Однако откровенная ложь и неадекватные действия Белого дома не оставляют журналистам иного выбора, кроме как опровергать это броскими заголовками, пишет Эппс. «Если во время избирательной кампании такое яркое противостояние со СМИ работало, то для Трампа-президента это выглядит чудовищно», — добавляет Эппс.

Вскоре после публикации статьи Эппса, 31 января, главный редактор Reuters Стив Адлер обнародовал свое письмо коллективу агентства о том, как освещать деятельность администрации. «Мы непредвзято и честно освещаем события во многих местах, где пресса находится под давлением, — пишет Адлер. — На все угрозы мы отвечаем защитой журналистов, поддержкой наших ценностей честного и порядочного освещения событий, тщательным поиском информации и своей нейтральностью». Профессиональная журналистика, по словам Адлера, должна быть «одновременно бесстрашной и беспристрастной».

Позицию Адлера разделяют журналисты пресс-корпуса. «Мы признаём, что вы показали, с каким недоверием люди сейчас относятся к СМИ, — написал от лица пресс-пула главный редактор Columbia Journalism Review Кайл Поуп. — Мы должны вернуть себе доверие». Вернуть доверие журналисты намерены точной репортерской работой, признанием ошибок и следованием максимально строгим этическим нормам. Письмо было опубликовано за несколько дней до инаугурации Трампа, когда стало известно, что он намерен пересадить журналистов пула из здания Белого дома в соседнее, что, по оценкам журналистов, могло ухудшить условия их работы — ограничить доступ к чиновникам.

Стратегический замысел

Трамп обрушился на издания, которые в основном отражают леволиберальные взгляды и ориентируются на Демократическую партию, считает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. Еще до предвыборной кампании раскол в американском обществе привел к разделению СМИ на поддерживающих республиканцев и демократов, а во время кампании раскол еще больше усугубился, представители обоих лагерей начали действовать в пропагандистском ключе, отмечает эксперт Центра стратегических разработок Павел Демидов. После победы Трампа журналисты либеральных СМИ начали позволять себе выпады против президента, хотя во многом отвечали на его выпады в их адрес, напоминает эксперт.

При этом после инаугурации Трамп не снизил накал атаки, не пошел на преодоление раскола, что выглядит беспрецедентно, потому что он олицетворяет институт, а СМИ гораздо меньше институционализированы и могут себе больше позволить, говорит Демидов. Трамп стратегически ориентирован на постоянное провоцирование конфликта, считает эксперт. Постоянное воспроизведение политического кризиса помогает президенту мобилизовать своих сторонников, заключает Демидов.​