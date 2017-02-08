В США расследуют инцидент со сближением неизвестного самолета с президентским лайнером Air Force One, на борту которого в это время находился Дональд Трамп. Об этом сообщает ABC .

По данным источников телеканала, произошло это во время полета Трампа в Мар-а-Лаго — курорт, куда он отправился в конце прошлой недели.

Один из собеседников заявил, что лайнеры летели так близко, что пилоты видели самолеты друг друга. Другой уточнил, что самолеты шли параллельными курсами, постоянно находились в контакте с диспетчерами, и потому риск столкновения отсутствовал.

ABC при этом указывает: президентский самолет называют «летающим Белым домом», и за пространством вокруг него во время пребывания президента на борту тщательно следят. По правилам, другие самолеты должны соблюдать дистанцию минимум в 3 морские мили (около 5,5 км).

Инцидент рассматривается как «опасное сближение» (loss of separation), и ABC полагает, что в рамках расследования будут допрошены или уже допрошены пилоты обоих самолетов, а также взаимодействовавшие с ними диспетчеры.