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Белый дом составил список террористов из стран миграционного указа Трампа
09.02.2017 09:39 — Новости Мира | Tut.by
Администрация президента США подготовила список террористов, прибывших в страну из стран, подпадающих под действие миграционного указа Трампа. В нем перечислены 24 человека, арестованных по обвинению в причастности к террористической деятельности, сообщает
В документе Белого дома перечисляются десять человек из Сомали, шесть из Ирака, один из Йемена, двое из Судана, двое из Ирана, двое из Ливии и один из Сирии. Список охватывает случаи террористической активности за последние восемь лет. Последними в списке стоят двое беженцев из Сомали, которые были осуждены в июне 2016 года за связи с организацией «Исламское государство». В списке также указан гражданин Йемена, который в марте того же года был осужден на 22 года за предоставление финансовой помощи ИГ и подготовку атаки на военнослужащих США.
Дональд Трамп 27 января подписал
После отмены действия указа судом 6 февраля Дональд Трамп заявил, что дал поручение Министерству национальной безопасности тщательно проверять въезжающих в США. При этом он подчеркнул, что «не может поверить в то, что судья подвергает страну такому риску».
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В нем перечислены 24 человека, арестованных по обвинению в причастности к террористической деятельности.
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