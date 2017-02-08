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Борис Джонсон отказался от гражданства США
09.02.2017 08:54 — Новости Мира | Tut.by
Глава британского МИД Борис Джонсон отказался от гражданства США. Об этом в среду, 8 февраля, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Издание опубликовало
Борис Джонсон обладал американским гражданством по праву рождения, он родился в Нью-Йорке. По его словам, он не жил в США с пяти лет, но при этом сохранял гражданство. В 2014 году он заявил, что власти США требуют от него уплатить налог с продажи его лондонского дома. Сообщалось, что его долг мог составлять 50 тысяч долларов.
Всего в прошлом году от гражданства США отказались 5411 человек. Сообщается, что число людей с двойным гражданством, которые в 2016 году решили отказаться от американского паспорта, стало рекордным, побив предыдущее достижение начала 1990-х на 26 процентов.
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Имя министра иностранных дел Великобритании фигурирует в списке людей, отказавшихся от американских паспортов. Джонсон обладал гражданством США по праву...
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