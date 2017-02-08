Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган к пятнице подпишет пакет конституционных изменений, сообщил его пресс-секретарь Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV 8 февраля. Референдум по изменению основного закона, по словам Калына, пройдет 9 или 16 апреля.



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21 января турецкий парламент одобрил в третьем, окончательном, чтении пакет поправок к конституции (за проголосовали 339 депутатов из 488, присутствовавших на голосовании). Они предполагают трансформацию страны в президентскую республику. Теперь изменения должны быть одобрены на национальном референдуме, который необходимо провести в течение двух месяцев с момента подписания законопроекта президентом.

Если избиратели поддержат проект конституционной реформы, Эрдоган сможет оставаться на этом посту вплоть до 2029 года, утверждает Reuters .

Новые полномочия

Действующая Конституция Турции была принята в 1982 году. В 2007 году по итогам референдума был принят пакет поправок к конституции, в результате которых президентские выборы стали прямыми. Однако впервые они прошли только в 2014 году, и победу на них одержал Эрдоган, на тот момент премьер и лидер Партии справедливости и развития.

​В конституционный пакет вошло 18 поправок, предложенных этой партией, у которой 317 из 550 мест в парламенте. Они расширят полномочия президента, который сейчас исполняет в основном представительские функции. Должность премьер-министра будет упразднена к 2019 году. Главой правительства станет президент, сосредоточивший в своих руках исполнительную власть. Президенту также будет предоставлено право не прерывать свое членство в партии на период исполнения президентских полномочий. Будучи основателем Партии справедливости и развития, Эрдоган сможет снова ее возглавить (в 2014 году он был вынужден сложить полномочия лидера). Это еще больше усилит влияние правящей партии, пишет Reuters.

Президент также получит право издавать указы, объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и других высокопоставленных должностных лиц и распускать парламент. Составление бюджета страны и предоставления его в парламент также станет прерогативой президента. План также предусматривает проведение в 2019 году президентских и парламентских выборов. Президентский срок составит пять лет с возможностью переизбрания на второй срок, как и в нынешней редакции основного закона. В результате Эрдоган сможет баллотироваться в президенты в 2019 году на пять лет и затем пойти на перевыборы.

Инициаторы конституционной реформы уверяют, что такая форма правления «укрепит законодательную и исполнительную ветви власти и сделает судебную власть еще более свободной», передает агентство Deutsche Welle. Однако противники поправок убеждены, что принятый парламентом проект способствует усилению авторитарного режима.​

Инициатива Эрдогана

Пакет конституционных реформ был разработан в правящей партии без консультации с другими партиями и общественной дискуссии, утверждает Al-monitor .

Обсуждение поправок в парламенте не было гладким. Независимый депутат Айлин Назлиака в знак протеста приковала себя наручниками к трибуне, призывая отклонить проект. В результате потасовки в зале трем депутатам потребовалась медицинская помощь, сообщала газета Hurriyet . ​Во время драки парламентарию из правящей партии сломали нос, утверждала CNN .

Оппозиция (142 депутата) проголосовала против проекта. Две основные оппозиционные парламентские силы — Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — подвергли его жесткой критике. Лидер НРП Кемаль Кылычдароглу заявил после голосования, что его партия начнет агитационную кампанию против внесения изменений в конституцию. «Это предательство парламентом собственной истории. <…> Мы будем ходить от двери к двери и объяснять это нашему народу», — передает слова Кылычдароглу агентство Reuters.



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Неясные перспективы​

Исследования двух центров по изучению общественного мнения Gur’s A&G Research и Metropoll говорят о невозможности на данный момент предсказать результаты референдума. ​Согласно исследованию компании Gur’s A&G Research​, 52% избирателей проголосуют за, в то время как прогноз Metropoll говорит о том, что 51% электората проголосует против, приводит данные Al-monitor .

Анализ электоральной базы оппозиционных турецких партий показывает, что их сторонники не смогут провалить референдум. На последних парламентских выборах в 2015 году Партия демократии народов (ПДН) и Народно-республиканская партия вместе получили 36% голосов. Многое будет зависеть от того, как поведет себя электорат Партии националистического движения. В 2015 году она набрала 12% голосов и вошла в коалицию с правящей партией. Это оттолкнуло значительную часть ее сторонников; опросы общественного мнения показывают, что по крайней мере половина электората выступает против президентской системы правления, сообщает Al-monitor.

Однако даже если избиратели более мелких партий, база которых составляет порядка 2,5%, примкнут к лагерю противников конституционной реформы, оппозиции не победить, делает вывод издание. Все зависит от того, как поведут себя сторонники правящей партии, набравшей на последних выборах 50% голосов.

Опросы общественного мнения показывают, что 20% поддержавших Партию справедливости и развития не одобряют конституционный пакет. Они недовольны действиями властей, в том числе репрессиями, начавшимися после неудавшегося переворота в июле прошлого года, а также непредсказуемой политикой Эрдогана.

До попытки государственного переворота шансов на то, что большинство поддержит предлагаемые изменения, было меньше, но после нее Эрдоган смог консолидировать сторонников и привлечь на свою сторону​ тех, кто его раньше не поддерживал, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский. По его мнению, Турция развернулась в сторону умеренного исламизма. В случае принятия новой конституции полномочия президента Турции будут более широкими, чем у президентов США и России, говорит Надеин-Раевский.

В преддверии референдума правящая партия и ее сторонники планируют общенациональную агитационную кампанию. Эрдоган планирует посетить в феврале порядка 40 городов по всей Турции для проведения агитационной кампании перед предстоящим референдумом, сообщил источник агентства Hurriyet Daily News. В планы входит проведение массовых демонстраций в поддержку референдума, организация общественных мероприятий и встреча Эрдогана с местными жителями. Президент «объяснит преимущества предлагаемой системы» и расскажет о проблемах нынешней, делая упор на то, что «меняется система, а не режим», отметил источник агентства.

Агитация будет проходить в условиях режима чрезвычайной ситуации. Для проведения митингов и иных публичных акций нужно получать официальное разрешение властей. Оппозиция, критикуя реформу, делает ставку главным образом на социальные медиа, пишут западные СМИ. «Каждый нелояльный властям в Турции сегодня рискует внезапно обнаружить себя в группе „экстремистов-переворотчиков“ и оказаться в тюрьме с несколькими десятками тысяч людей, арестованными за последние полгода», — утверждал ранее в материале для РБК кандидат политических наук, тюрколог Ильшат Саетов.

В период с 23 по 30 января в рамках антитеррористической операции 625 человек были задержаны турецкими властями, из них 42 человека арестованы по подозрению в связях с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в организации неудавшегося переворота, сообщило агентство Turkishminute со ссылкой на заявление МВД Турции. Также в конце января был арестован пресс-секретарь прокурдской партии ПДН Айхан Бильнег, на данный момент под арестом находятся 12 депутатов партии по обвинению в связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), передает Hurriyet Daily News.