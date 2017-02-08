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Для комфорта и безопасности. Вокруг Эйфелевой башни возведут стену из пуленепробиваемого стекла

09.02.2017 17:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Мэрия Парижа планирует установить вокруг Эйфелевой башни стену из пуленепробиваемого стекла для повышения безопасности.


Фото: Reuters

Возведение стеклянной стены высотой 2,5 метра, как стало известно Le Parisien, планируется завершить осенью 2017 года. Затраты на строительство оцениваются в 20 миллионов евро.

Стена должна заменить металлические ограждения, установленные вокруг Эйфелевой башни к чемпионату Европы по футболу 2016 года.

Представители мэрии Парижа, сообщает Le Point, подчеркнули, что проект находится на начальной стадии согласования. Перед тем, как будет объявлен тендер на строительство стены, проект должна одобрить комиссия по охране памятников культуры.

Строительство стеклянной стены является частью масштабного проекта по повышению безопасности и созданию более комфортной среды для посетителей башни, стоимость которого оценивается в 300 миллионов евро.

Эйфелева башня была построена в 1889 году к Всемирной выставке в Париже. Она является одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей в мире. В год Эйфелеву башню посещает около 7 миллионов человек.

 
 
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Перед тем, как будет объявлен тендер на строительство стены, проект должна одобрить комиссия по охране памятников культуры.

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