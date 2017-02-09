В редакцию российской «Новой газеты» обратился москвич, представившийся Игорем Мыльцевым. Он заявил, что покушение на «полковника Гиви» организовали он и еще трое бойцов батальона «Сомали». Того самого, которым руководил Гиви (Михаил Толстых). Мыльцев также сообщил свой позывной — Француз. Как пишет «Новая газета» , подтверждения озвученной Мыльцевым информации у них пока нет.



Игорь Мыльцев. Фото: Вконтакте

Убийство командира Мыльцев называет местью сослуживцев, якобы брошенных Гиви во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

По словам Мыльцева, во время тяжелых боев под Авдеевкой инициативой с самого начала обладали подразделения украинской армии. Опасаясь за свою жизнь, как отмечает Мыльцев, Толстых отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу.

«Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть [наши] позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, [а] он думал, что нас уже нету в живых!»

«Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара [был] стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все — конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия».

Мыльцев рассказывает, что после покушения на Арсения Павлова (Моторола) командир «Сомали» всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.

— Я в розыске [МГБ] и ранен немного, еще три человека ушли в подполье. Захару (глава «ДНР» Александр Захарченко — П. К.) теперь есть за что переживать.

Как пишет «Новая», в статусе Француза в «Вконтакте» вскоре после покушения на Гиви появилась запись: «Собаке собачья смерть! Гиви, это тебе за пацанов, погибших под Авдеевкой! ЗАХАРЧЕНКО, ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ!»

После публикации «Новой газеты» Lifenews опубликовало интервью с «настоящим» Игорем Мыльцевым, который высказал предположение, о том, что с редакцией «Новой газеты» разговаривали сотрудники спецслужб Украины, укравшие его аккаунт. Как сообщает издание, они незамедлительно связались с собеседником Lifenews. Тот повторил информацию о краже аккаунта и заявил, что был уволен из армии «ДНР» весной 2015 или 2016 года по состоянию здоровья. Предложение записать короткое интервью и последующие уточняющие вопросы «настоящий» Мыльцев оставил без ответа. «Ненастоящий» Мыльцев на уточняющие вопросы «Новой газеты» также не отвечает. «Новая газета» продолжает выяснять достоверность опубликованной информации.



Фото: Youtube

36-летний командир батальона «Сомали» Гиви погиб при взрыве у себя в кабинете

8 февраля.

В ДНР заявили, что за произошедшим стоят украинские спецслужбы, а представители самопровозглашенной республики вышли на след исполнителей.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк отверг обвинения в организации убийства Толстых. «А что им [в ДНР] еще говорить? Что они друг друга, извините, мочат в сортире? Это же понятно, что им нужно кого-то обвинять», — заявил Шкиряк в интервью РБК .

Кремль также отверг свою причастность к гибели сепаратиста. «Мы абсолютно однозначно отрицаем обвинения в адрес РФ о возможной причастности. Об этом не может быть и речи», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Очевидно, что речь идет о попытке дестабилизировать ситуацию на Донбассе», — добавил он.