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Ответственность за убийство "полковника Гиви" взяли на себя бойцы его батальона "Сомали"
09.02.2017 22:26 — Новости Мира | Tut.by
В редакцию российской «Новой газеты» обратился москвич, представившийся Игорем Мыльцевым. Он заявил, что покушение на «полковника Гиви» организовали он и еще трое бойцов батальона «Сомали». Того самого, которым руководил Гиви (Михаил Толстых). Мыльцев также сообщил свой позывной — Француз. Как
По словам Мыльцева, во время тяжелых боев под Авдеевкой инициативой с самого начала обладали подразделения украинской армии. Опасаясь за свою жизнь, как отмечает Мыльцев, Толстых отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу.
«Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть [наши] позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, [а] он думал, что нас уже нету в живых!»
«Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара [был] стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все — конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия».
Мыльцев рассказывает, что после
— Я в розыске [МГБ] и ранен немного, еще три человека ушли в подполье. Захару (глава «ДНР» Александр Захарченко — П. К.) теперь есть за что переживать.
Как пишет «Новая», в статусе Француза в «Вконтакте» вскоре после покушения на Гиви появилась запись: «Собаке собачья смерть! Гиви, это тебе за пацанов, погибших под Авдеевкой! ЗАХАРЧЕНКО, ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ!»
36-летний командир батальона «Сомали» Гиви
В ДНР заявили, что за произошедшим стоят украинские спецслужбы, а представители самопровозглашенной республики вышли на след исполнителей.
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк отверг обвинения в организации убийства Толстых. «А что им [в ДНР] еще говорить? Что они друг друга, извините, мочат в сортире? Это же понятно, что им нужно кого-то обвинять», — заявил Шкиряк
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Убийство командира Мыльцев называет местью сослуживцев, якобы брошенных Гиви во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.
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