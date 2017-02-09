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Апелляционный суд США оставил в силе запрет указа Дональда Трампа о мигрантах

10.02.2017 06:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Апелляционный суд отклонил жалобу Белого дома на решение федеральных судей приостановить действие указа Дональда Трампа на въезд в США жителей ряда мусульманских стран и беженцев.

Апелляционный суд в Сан-Франциско посчитал дискриминационным указ президента Дональда Трампа, ограничивающий въезд в страну граждан и беженцев нескольких мусульманских стран, сообщает Bloomberg. Белый дом уже пообещал опротестовать это решение в Верховном суде. «Увидимся в суде», — написал на эту тему Трамп в своем Twitter.

В объяснении суда говорится о том, что люди имеют право на свободное перемещение и право на защиту от дискриминации. В документе также указано, что указ не должен способствовать разделению семей.

При этом суд указал, что нет свидетельств того, что граждане из семи стран, въезд которым в США ограничил своим указом глава Белого дома, действительно планировали теракт на территории Соединенных Штатов.

Указ от 27 января запретил въезд в США граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Также ограничения касаются всех беженцев за исключением отдельных категорий жителей Сирии.

Решение президента вызвало критику среди его оппонентов, а неделю назад действие указа было приостановлено решением федерального судьи Джеймса Робарта.

Reuters указывает, что двое из трех судей, принявших решение в Сан-Франциско, были назначены президентами, представлявшими Демократическую партию — Джимми Картером и Бараком Обамой.

Сам Трамп в своем обещании и дальше бороться за возобновление действия антииммигрантского указа сообщил, что «на кону стоит вопрос национальной безопасности».

 
 
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В объяснении суда говорится о том, что люди имеют право на свободное перемещение и право на защиту от дискриминации. В документе также указано, что указ не должен...

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