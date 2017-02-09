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Апелляционный суд США оставил в силе запрет указа Дональда Трампа о мигрантах
10.02.2017 06:40 — Новости Мира | Tut.by
Апелляционный суд отклонил жалобу Белого дома на решение федеральных судей приостановить действие указа Дональда Трампа на въезд в США жителей ряда мусульманских стран и беженцев.
Апелляционный суд в Сан-Франциско посчитал дискриминационным указ президента Дональда Трампа, ограничивающий въезд в страну граждан и беженцев нескольких мусульманских стран, сообщает
В объяснении суда говорится о том, что люди имеют право на свободное перемещение и право на защиту от дискриминации. В документе также указано, что указ не должен способствовать разделению семей.
При этом суд указал, что нет свидетельств того, что граждане
Указ от 27 января запретил въезд в США граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Также ограничения касаются всех беженцев за исключением отдельных категорий жителей Сирии.
Решение президента вызвало критику среди его оппонентов, а неделю назад действие указа было приостановлено решением федерального судьи Джеймса Робарта.
Reuters указывает, что двое из трех судей, принявших решение в Сан-Франциско, были назначены президентами, представлявшими Демократическую партию — Джимми Картером и Бараком Обамой.
Сам Трамп в своем обещании и дальше бороться за возобновление действия антииммигрантского указа сообщил, что «на кону стоит вопрос национальной безопасности».
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В объяснении суда говорится о том, что люди имеют право на свободное перемещение и право на защиту от дискриминации. В документе также указано, что указ не должен...
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