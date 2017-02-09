﻿ Стена на границе с Мексикой обойдется Вашингтону в 21,6 млрд долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Стена на границе с Мексикой обойдется Вашингтону в 21,6 млрд долларов

10.02.2017 07:24 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Строительство стены на границе с Мексикой обойдется США в $21,6 млрд, передает Reuters со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности (МВБ).

Отмечается, что пограничный комплекс длиной в 2 тысячи км будет представлять собой систему стен и заборов.

Строительство пограничного сооружения планируется завершить к 2021 году.

Указ о строительстве стены президент США Дональд Трамп подписал 25 января. По словам президента, строительство начнется в ближайшие месяцы и сначала будет вестись на деньги из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат.

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его государство не будет платить за строительство пограничной стены, а руководство страны собирается сохранить свободу денежных переводов мигрантов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечается, что пограничный комплекс длиной в 2 тысячи км будет представлять собой систему стен и заборов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Апелляционный суд США оставил в силе запрет указа Дональда Трампа о мигрантах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика