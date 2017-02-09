Строительство стены на границе с Мексикой обойдется США в $21,6 млрд, передает Reuters со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности (МВБ).

Отмечается, что пограничный комплекс длиной в 2 тысячи км будет представлять собой систему стен и заборов.

Строительство пограничного сооружения планируется завершить к 2021 году.

Указ о строительстве стены президент США Дональд Трамп подписал 25 января. По словам президента, строительство начнется в ближайшие месяцы и сначала будет вестись на деньги из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат.

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его государство не будет платить за строительство пограничной стены, а руководство страны собирается сохранить свободу денежных переводов мигрантов.