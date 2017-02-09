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Стена на границе с Мексикой обойдется Вашингтону в 21,6 млрд долларов
10.02.2017 07:24 — Новости Мира | Tut.by
Строительство стены на границе с Мексикой обойдется США в $21,6 млрд, передает
Отмечается, что пограничный комплекс длиной в 2 тысячи км будет представлять собой систему стен и заборов.
Строительство пограничного сооружения планируется завершить к 2021 году.
Указ о строительстве стены президент США Дональд Трамп подписал 25 января. По словам президента, строительство начнется в ближайшие месяцы и сначала будет вестись на деньги из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат.
Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его государство
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Отмечается, что пограничный комплекс длиной в 2 тысячи км будет представлять собой систему стен и заборов.
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