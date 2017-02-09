Белый дом заявил о начале расследования случаев утечки информации о содержании телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами, передает The Hill .

«Мы расследуем ситуацию, да, нас это очень беспокоит», — сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, добавив, что «некоторые из этих утечек нарушают действующие протоколы и законы».

По его словам, Дональд Трамп обеспокоен тем что, детали его бесед с высокопоставленными лицами становятся достоянием гласности.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в утечках информации о его телефонных разговорах с иностранными лидерами виновны люди экс-президента США Барака Обамы.