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Белый дом приступил к расследованию утечки данных телефонных разговоров Трампа

10.02.2017 08:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Белый дом заявил о начале расследования случаев утечки информации о содержании телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами, передает The Hill.

«Мы расследуем ситуацию, да, нас это очень беспокоит», — сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, добавив, что «некоторые из этих утечек нарушают действующие протоколы и законы».

По его словам, Дональд Трамп обеспокоен тем что, детали его бесед с высокопоставленными лицами становятся достоянием гласности.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в утечках информации о его телефонных разговорах с иностранными лидерами виновны люди экс-президента США Барака Обамы.

 
 
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Дональд Трамп обеспокоен тем что, детали его бесед с высокопоставленными лицами становятся достоянием гласности.

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