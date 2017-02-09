В Панаме задержаны основатели компании — регистратора офшоров Mossack Fonseca Рамон Фонсека Мора и Юрген Моссак. В офисе Mossack Fonseca в столице Панамы прошли обыски.



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Задержание Моссака и Фонсеки, отмечает агентство Efe news, было проведено спустя несколько часов после того, как власти Панамы публично обвинили их в причастности к делу о коррупции в Petrobras.

Фигурантами «дела Petrobras» являются крупнейшие бразильские политики, бизнесмены и высокопоставленные госчиновники. Из-за этого коррупционного расследования был объявлен импичмент президенту Бразилии Дилме Русеф.

Несколько миллионов документов Mossack Fonseca, так называемый «Панамский архив», стали основой для расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) при участии Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также других партнеров.

В ходе расследования было установлено, что с фирмой, занимающейся регистрацией офшоров, связаны десятки компаний, бизнесменов и политиков из разных стран мира, включая Россию , Украину и Беларусь .

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