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В ЕС назвали сроки введения безвизового режима для Украины

10.02.2017 13:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал сроки введения безвизового режима для граждан Украины. По его словам, это произойдет до начала лета, передает РИА Новости.


Фото: Reuters

«Конечно, мы обсуждали вопрос визовой либерализации. Это произойдет до лета», — такое заявление Юнкер сделал после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Сам премьер заявлял накануне, что ЕС примет окончательное решение по безвизовому режиму с Украиной в июне этого года, передает Корреспондент.net.

«Фактически сейчас каждый месяц будут технические процедуры. Думаю, что получится ориентировочно к июню выйти на окончательное решение. Я увидел позицию президента Европейского Совета, я склонен доверять этому», — сказал он.

Гройсман напомнил, что Украина выполнила все условия ЕС и могла получить безвизовый режим еще в конце прошлого года, если бы не миграционный кризис. Он также отметил, что Украина сможет стать членом Евросоюза в течение 10 лет, «но надо тяжело над этим работать».

Летом 2016 года Европейская комиссия заявила об успешных реформах в Украине, что дало основания говорить о введении безвизового режима с ЕС. Однако позже в ЕС выразили опасения из-за предоставления гражданам Грузии, Украины и Косово возможности безвизового въезда в страны Шенгенской зоны. Было решено разработать механизм, предусматривающий случаи приостановки действия безвизового режима. Согласно правилам, отдельная страна — член ЕС или Еврокомиссия могут инициировать приостановку безвизового режима на шесть месяцев. Основанием для этого могут быть чрезвычайные обстоятельства и рост миграционного потока и числа желающих получить политическое убежище.

2 февраля Европарламент одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии. Следующим и последним шагом должно стать формальное одобрение этого решения Советом ЕС на уровне министров. Граждане Грузии смогут без виз находиться в странах Шенгена 90 дней из 180.

 
 
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Такое заявление Юнкер сделал после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

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