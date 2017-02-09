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В ЕС назвали сроки введения безвизового режима для Украины
10.02.2017 13:40 — Новости Мира | Tut.by
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал сроки введения безвизового режима для граждан Украины. По его словам, это произойдет до начала лета, передает
«Конечно, мы обсуждали вопрос визовой либерализации. Это произойдет до лета», — такое заявление Юнкер сделал после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Сам премьер заявлял накануне, что ЕС примет окончательное решение по безвизовому режиму с Украиной в июне этого года, передает
«Фактически сейчас каждый месяц будут технические процедуры. Думаю, что получится ориентировочно к июню выйти на окончательное решение. Я увидел позицию президента Европейского Совета, я склонен доверять этому», — сказал он.
Гройсман напомнил, что Украина выполнила все условия ЕС и могла получить безвизовый режим еще в конце прошлого года, если бы не миграционный кризис. Он также отметил, что Украина сможет стать членом Евросоюза в течение 10 лет, «но надо тяжело над этим работать».
Летом 2016 года Европейская комиссия заявила об успешных реформах в Украине, что дало основания говорить о введении безвизового режима с ЕС. Однако позже в ЕС выразили опасения из-за предоставления гражданам Грузии, Украины и Косово возможности безвизового въезда в страны Шенгенской зоны. Было решено
2 февраля Европарламент
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Такое заявление Юнкер сделал после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
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