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Россия и Турция рассказали о причинах авиаудара в Сирии, в результате которого погибли военные

10.02.2017 14:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Авиаудар по турецким военным близ города Эль-Баб был осуществлен не намеренно, российские военные руководствовались координатами, которые предоставила турецкая сторона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сразу после инцидента российский президент Владимир Путин выразил соболезнования, передает ТАСС.

«Что касается этого инцидента, то причины его понятны. К сожалению, наши военные в ходе нанесения авиационных ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были переданы нам турецкими партнерами, и в пределах этих координат турецких военных быть не должно было, — отметил пресс-секретарь президента. — Поэтому эти непреднамеренные удары имели место».

В Кремле рассматривают произошедшее как «несогласованность в предоставлении координат». Будут приняты меры для совершенствования механизмов информационной координации в ходе выполнения совместных операций. При этом Песков не смог ответить на вопрос, можно ли считать инцидент исчерпанным.

В Турции также считают, что происшествие случилось из-за неверной координации действий в регионе, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш. Он назвал авиаудар «полностью случайным», передает телеканал NTV. Также Турцию удовлетворили действия России сразу после инцидента.

9 февраля трое турецких военных, участвовавших в операции «Щит Евфрата», погибли в Сирии в результате непреднамеренного авиаудара, который нанесли российские военно-космические силы.

 
 
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