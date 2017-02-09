В результате антитеррористических рейдов французской полиции в городе Монпелье на юге страны были задержаны трое мужчин и 16-летняя девушка.



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Один из задержанных предположительно собирался стать смертником, организовав нападение в Париже, полагают французские власти.

У задержанных были обнаружены взрывчатые вещества домашнего изготовления, а именно: трипероксид триацетона, который обладает большой разрушительной силой.

Такая же взрывчатка использовалась в ходе парижских атак 2015 года, она пошла на изготовление поясов смертников.

Жертвами терактов в ноябре 2015 года стали 130 человек, более 350 были ранены.

В декабре 2016 года парламент проголосовал за продление режима чрезвычайного положения в стране до 15 июля 2017 года.

В начале февраля человек с мачете попытался напасть на солдат, охраняющих вход в Лувр.

Нападавший, 29-летний Абдулла Хамами , получил тяжелое огнестрельное ранение.