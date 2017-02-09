Турецкий Генштаб заявил, что военные, попавшие под обстрел российских Военно-космических сил (ВКС) 9 февраля, находились на позициях около 10 дней. Об этом сообщает Reuters.

Там также добавили, что координаты с расположением солдат были переданы российской стороне накануне. По словам представителя Генштаба, Турция регулярно обменивалась информацией с коллегами из России, чтобы избежать конфронтации.

Три военнослужащих турецкой армии погибли 9 февраля в результате авиаударов ВКС России в сирийском Эль-Бабе, более десяти получили ранения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в пятницу, 10 февраля, заявил , что ВКС руководствовались переданными Анкарой координатами при нанесении ударов в Сирии.

«Ситуация очевидная, к сожалению. Наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были нам переданы турецкими партнерами. И в пределах этих координат турецких военных быть не должно было», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что избежать подобных инцидентов в будущем поможет «совершенствование механизма координации». Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган «детально и конструктивно» обсудили происшествие, а также дальнейшее двустороннее сотрудничество, сообщал Песков.