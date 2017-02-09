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ОБСЕ: За время обострения ситуации на Донбассе погибли 8 мирных жителей, 30 пострадали

10.02.2017 20:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Войска сторон конфликта на востоке Украины стоят в непосредственной близости друг от друга, что чревато повторной эскалацией, заявил представитель ОБСЕ. Он обвинил обе стороны в нарушениях перемирия.


Фото: Reuters

Обе стороны вооруженного конфликта на востоке Украины несут ответственность за нанесение увечий мирным жителям и убийства граждан, заявил на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 10 февраля, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине Александр Хуг на фоне нового витка эскалации конфликта.

Обе стороны нарушают договоренности о выводе оружия из «зоны безопасности» и продолжают использовать это оружие, подчеркнул Хуг. За неделю до этого ОБСЕ зафиксировала беспрецедентное количество обстрелов на востоке Украины за период с начала 2016 года. «На прошлой неделе число случаев нарушений режима тишины, зафиксированных СММ, почти утроилось. Количество обстрелов из запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов, танков и артиллерии — увеличилось в шесть раз. Из них более 40 процентов — выстрелы РСЗО «Град», — сообщил замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Он указал на использование реактивных систем залпового огня и их расположение в «зоне безопасности» с обеих сторон. По данным наблюдателей миссии, в результате обстрелов пострадали 38 мирных жителей, 8 из них погибли.

Александр Хуг отметил, что для ОБСЕ эскалация «не стала неожиданностью», учитывая чрезвычайную близость позиций на многих участках, особенно в районе Авдеевки-Ясиноватой, и присутствие тяжелого вооружения в «зоне безопасности». Неделей ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали не менее 106 единиц запрещенного вооружения, включая РСЗО, в зоне, из которой оно должно быть отведено, сообщил Хуг. Он напомнил, что применение «Градов» абсолютно недопустимо, поскольку часто приводит к жертвам среди гражданского населения.

Бои могут возобновиться в любой момент

По словам Александра Хуга, в течение предшествовавших пресс-конференции дней бои утихли, но могут возобновиться в любой момент, так как стороны остаются в опасной близости друг к другу. «Они буквально видят друг друга и могут вести друг по другу огонь из стрелкового оружия, — сообщил Хуг. — Это неизбежно ведет к эскалации». Он призвал Киев и сепаратистов развести позиции и отвести тяжелое вооружение в соответствующие места.

12 февраля 2015 года в Минске было заключено соглашение о перемирии на востоке Украины. Лидеры Украины, Германии, Франции и России договорились о прекращении огня и об отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения между украинской армией и пророссийскими сепаратистами. С тех пор сообщения ОБСЕ и противоборствующих сторон о нарушениях режима прекращения огня поступали практически ежедневно. По данным ООН, в результате конфликта погибли около 10 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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"Они буквально видят друг друга и могут вести друг по другу огонь из стрелкового оружия, - сообщил Хуг. - Это неизбежно ведет к эскалации". Он призвал Киев и...

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