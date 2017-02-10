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CNN: спецслужбы США получили подтверждение части досье о компромате на Трампа
11.02.2017 08:45 — Новости Мира | Tut.by
Американские спецслужбы впервые получили подтверждение некоторых сведений, изложенных в так называемом досье о якобы имевшем место сборе Москвой компрометирующих сведений на Дональда Трампа, являющегося сейчас президентом США. С таким утверждением выступила в пятницу телекомпания
Она уточнила, что полученная ими новая информация «не относится к непристойным обвинениям» в досье, но касается «дюжины разговоров между должностными лицами в России и просто россиянами». Источники отказались раскрыть CNN темы и содержание этих бесед, даты и участники которых, по их словам, совпадают с описанными в досье. Это удалось установить на основе изучения данных перехвата телефонных и других разговоров, уточняет CNN.
Напомним, именно телекомпания CNN
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По данным источников телекомпании в разведывательном сообществе США, полученная информация касается "дюжины разговоров между должностными лицами в России и...
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