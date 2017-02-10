Американские спецслужбы впервые получили подтверждение некоторых сведений, изложенных в так называемом досье о якобы имевшем место сборе Москвой компрометирующих сведений на Дональда Трампа, являющегося сейчас президентом США. С таким утверждением выступила в пятницу телекомпания CNN , сославшись на источники в разведывательном сообществе США.

Она уточнила, что полученная ими новая информация «не относится к непристойным обвинениям» в досье, но касается «дюжины разговоров между должностными лицами в России и просто россиянами». Источники отказались раскрыть CNN темы и содержание этих бесед, даты и участники которых, по их словам, совпадают с описанными в досье. Это удалось установить на основе изучения данных перехвата телефонных и других разговоров, уточняет CNN.

Напомним, именно телекомпания CNN ранее в январе со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США.