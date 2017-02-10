Палатки, складные стулья и импровизированные баррикады появились в пятницу у ворот большинства зданий военной полиции бразильского Рио-де-Жанейро. Пока сотни тысяч туристов готовятся приехать в город на карнавал, родственники представителей правоохранительных органов делают все возможное, чтобы помешать работе стражей порядка.



Жены полицейских вывесли форму полицейских у здания участка в качестве протеста. 10 февраля 2017 года, Рио-де-Жанейро. Фото: Reuters

Двери многих участков и казарм заблокированы женами полицейских. Поначалу кажется, что прорваться через кордон, образованный тремя-четырьмя женщинами, не очень сложно, однако никто не хочет грубо обходиться с супругами своих коллег. По мнению участниц акции, блокада работы правоохранительных органов — это единственный способ добиться от властей своевременной выплаты полицейским заработной платы. Манифестации проходят по всему городу: одна из них организована у 23-го батальона военной полиции в Леблоне — одном из самых дорогих и престижных районов Рио-де-Жанейро.

«Здесь военнослужащие, в том числе представители военной полиции, всегда получали зарплату во второй рабочий день месяца. Но теперь мы не знаем, когда это произойдет: 15, 16 или 17 числа, нет никакой установленной даты. Хорошо еще, если деньги вообще заплатят, иногда зарплату делят на две-три части. При этом мы должны платить по счетам, никто не будет нас ждать: есть счет за электричество, за школу нашего сына», — заявила одна из участниц митинга, 33-летняя Карли, которая предпочла не называть свою фамилию.

По ее словам, во время Олимпийских игр, которые прошли в Рио-де-Жанейро в августе прошлого года, всех служащих военной полиции обязали работать без выходных, пообещав оплатить сверхурочные. Однако эти деньги до сих пор не были перечислены. «Долг властей штата перед нами растет как снежный ком, но никто ничего не делает. Мы стали испытывать финансовые трудности: у нас уже нет денег на еду, на покупки, на обучение наших детей», — отметила она.

«Мы теперь зависим от помощи родственников, соседей… Мой сын просит купить ему печенье, но я не могу. При этом мой муж каждый день ходит на работу, как же это возможно, как мне объяснить сыну, что у нас есть только сосиски? У нас нет денег на мясо или курицу, иногда нет даже риса», — сказала Карли и заплакала.

«Никто не думает о госслужащих. Медицинское обслуживание ужасное, это касается не только военной полиции. Пожарные и спасатели также получают зарплату с задержкой. А положение пенсионеров еще хуже, потому что им платят только после того, как переведут средства действующим сотрудникам. Они не получали ничего с сентября прошлого года», — пояснила участница акции протеста.

Посменный протест

Инициатива о проведении подобной акции возникла в группе вдов полицейских, созданной в мобильном мессенджере WhatsApp. Идею поддержали и супруги действующих стражей порядка. «Поймите, это наш последний способ чего-то добиться», — говорит Мариана, которая провела у ворот 23-го батальона уже почти сутки. По ее словам, участницы акции меняют друг друга — кто-то дежурит здесь с вечера четверга, кто-то приходит всего на несколько часов.

Женщины признаются, что на подобную манифестацию их вдохновил пример единомышленниц из соседнего штата Эспириту-Санту. В этом регионе полицейские и пожарные не выходят на работу с минувшей субботы. Члены их семей блокируют двери казарм военной полиции, поэтому даже те представители правоохранительных органов, которые не планировали участвовать в акции, не могут исполнять свои обязанности. Они также добиваются выплаты тринадцатой зарплаты за 2016 год, получение которой гарантировано бразильским законодательством.

Однако последствия акции протеста в Эспириту-Санту оказались плачевными, отсутствие полицейских спровоцировало волну насилия и грабежей на улицах. По последним данным, за неделю в регионе от рук преступников погиб уже 121 человек. Многие учреждения прекратили свою работу из-за опасений за безопасность сотрудников, а магазины и рынки были разграблены. В большинстве школ отменены занятия.

В минувший понедельник власти направили в Эспириту-Санту 1200 военнослужащих для содействия в установлении порядка. Однако этого оказалось недостаточно, в пятницу в регион прибыли еще 550 солдат. Тем временем местные жители утверждают, что боятся выйти из дома, так как банды преступников по-прежнему безнаказанно действуют на полупустых улицах городов и населенных пунктов региона. Однако участницы акции в Рио-де-Жанейро уверяют, что не боятся повторения столь сложной ситуации.

«Мы уже давно живем в таких условиях, в таком хаосе: мой муж уходит на работу, я не знаю, вернется ли он или мне придется ехать на опознание. Полицейские умирают, потому что им не обеспечивают должные условия труда. Оружие, которое им выдают, дает осечку в самый неподходящий момент, униформа старая, автомобили все время ломаются», — говорит Дианес Феррари, одна из участниц митинга.

«Мой муж — полицейский, поэтому он не имеет права подрабатывать. Мне приходится водить такси днем и ночью, чтобы прокормить семью, я работаю около 15 часов в день», — добавила она.

«Не брать народ в заложники»

Во время этой беседы несколько полицейских пытаются выйти из ворот комплекса, принадлежащего 23-му батальону военной полиции Рио-де-Жанейро. Однако женщины преграждают им путь и даже обыскивают автомобили, чтобы удостовериться, что стражи порядка не везут в багажнике униформу, а значит не будут исполнять свои обязанности, когда покинут территорию участка.

«Видите теперь, в каком „раю“ мы живем?» — обратился один из полицейских к корреспонденту ТАСС на английском языке. От официальных комментариев он и его сослуживцы отказались. Однако истинное отношение стражей порядка к этой акции очевидно: телеканал Globo показал кадры, на которых представители правоохранительных органов, пришедшие на службу в один из участков в северной части Рио-де-Жанейро, аплодируют митингующим.

Реакция властей страны была совсем другой. В пятницу бразильский лидер Мишел Темер впервые прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг манифестаций полицейских и их жен в Эспириту-Санту и других регионах.

«Президент подчеркивает, что право на протест не подразумевает права брать бразильский народ в заложники. Правовое государство не позволяет вести себя подобным образом. Президент призывает бастующих вернуться к работе в соответствии с постановлением суда и вести переговоры с правительством в рамках уважения к закону», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой главы государства.

При этом не совсем ясно, с кем именно должны поддерживать диалог участники акций в Рио-де-Жанейро. Дело в том, что 8 февраля региональный избирательный суд отозвал мандат губернатора этого региона Луиса Фернанду Пезау и его заместителя Франсиску Дорнеллеса. Вердикт признал справедливость аргументов прокуратуры, которая обнаружила нарушения в финансировании избирательной кампании руководителей штата. Речь идет о 10 млн реалов ($ 3,2 млн), которые были потрачены нынешним губернатором и его соратниками перед выборами в 2014 году, однако не были указаны в соответствующей декларации.

Пезау заявил, что обжалует данное решение в Высшем избирательном суде страны. На время рассмотрения апелляции он остается губернатором Рио-де-Жанейро, однако некоторые политики уже начали готовиться к досрочным выборам, уповая на тот факт, что вердикт регионального избирательного суда останется в силе.