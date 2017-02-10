Веденный президентом Дональдом Трампом запрет на въезд в США для граждан семи преимущестенно мусульманских стран вызвал жесткую критику по всему миру. После подписания хозяином Белого дома миграционного указа в крупнейших аэропортах США и во многих европейских столицах прошли массовые протесты против содержащихся в нем ограничений. В странах ЕС на улицы вышли жители Берлина, Лондона, Парижа, Брюсселя и Лиссабона.



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Между тем, как выяснили аналитики лондонского исследовательского института Chatham House, многие жители Европы против роста числа мигрантов из стран с преимущественно мусульманским населением. Еще до подписания Трампом миграционного указа эксперты провели опрос среди десяти тысяч жителей в десяти странах Европы, предложив им выразить свое отношение к утверждению: «Дальнейшую иммиграцию из стран с преимущественно мусульманским населением нужно остановить». С ним согласились 55 процентов опрошенных.

Польша во главе списка противников иммиграции

В опросе участвовали жители Бельгии, Германии, Греции, Испании, Франции, Италии, Австрии, Великобритании, Венгрии и Польши. В некоторых из этих стран — например, во Франции, Бельгии и Великобритании — довольно высока доля мусульманского населения. В других — таких, как Польша и Венгрия, — его практически нет. Однако эти различия не отразились на отношении участников опроса к мусульманам: среди стран, где с предложенным Chatham House утверждением согласилось наибольшее число опрошенных, оказались и государства с небольшой долей мусульманского населения.

Самый высокий процент согласившихся (71 процент) оказался в Польше. За ней следуют Австрия, Венгрия, Бельгия и Франция. Что примечательно, практически все страны, где большинство респондентов высказались против иммиграции мусульман, либо оказались в центре миграционного кризиса, либо в последние годы подвергались жестоким терактам, организованным выходцами из мусульманских стран. Исключением в этом плане стала лишь Польша.

О результатах опроса позволяет судить и тот факт, что во всех этих странах сильны правопопулистские политические партий, а в некоторых из этих государств представители правых популистов даже находятся у власти. Дружелюбнее всех по отношению к мусульманам-мигрантам относятся жители Испании. Здесь с предложенным экспертами утверждением согласился 41 процент респондентов.

Как отвечали европейцы

Chatham House также проанализировал социально-демографический состав участников опроса и пришел отчасти к ожидаемым выводам. Пожилые люди чаще высказывались против роста потока приезжих мусульман, нежели молодежь. За ограничение въезда высказались 44 процента участников исследования в возрасте от 18 до 29 лет, тогда как среди респондентов старше 60 лет таких оказалось 63 процента.

Что касается уровня образования опрошенных, то различия в нем не столь сильно повлияли на ответы. Ограничение въезда для мусульман поддержали 59 процентов респондентов, закончивших лишь школу, и 48 процентов выпускников ВУЗов. При этом даже среди респондентов с самым высоким уровнем образования почти каждый второй не хочет впускать в свою страну мусульман.

А вот пол и место жительства участников опроса практически не отразились на ответах. Запрет на въезд поддержали 57 процентов мужчин и 52 процента женщин. Среди жителей больших городов сторонников ограничений — 52 процента, среди жителей небольших городов и сельской местности — 55 процентов и 52 процента соответственно.

Европейцы переоценивают долю мусульман

Выводы Chatham House перекликаются с результатами опроса американского социологического института Pew Research Center, опубликованными летом прошлого года. Американские эксперты в целом пришли к схожим выводам, что и их коллеги из Великобритании, хотя в некоторых странах результаты исследования сильно отличались. Как выяснили в Pew, невысокого мнения о мусульманах придерживаются 72 процента жителей Венгрии, 69 процентов итальянцев, 65 процентов греков и 50 процентов испанцев.

Для сравнения — этот показатель в Великобритании и Германии составил 28 и 29 процентов соответственно. Результаты опроса также свидетельствуют, что 59 процентов опрошенных в среднем во всех странах опасаются, что произошедший в последнее время приток беженцев приведет к росту терроризма.

Страх европейских граждан перед терроризмом, судя по всему, приводит к тому, что они серьезно переоценивают долю мусульманского населения в своих странах. Осенью прошлого года британский исследовательских институт Ipsos MORI Institute попросил европейцев оценить процентное соотношение мусульман в их странах. Выяснилось, что жители Франции считают, что в стране живет в четыре раза больше мусульман, чем это есть на самом деле. Оценка британцев оказалась в три раза выше реальной цифры.