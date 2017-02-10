﻿ По подозрению в подготовке терактов в Казахстане задержаны 15 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

По подозрению в подготовке терактов в Казахстане задержаны 15 человек

11.02.2017 12:16 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В результате серии спецопераций, проведенных с 13 по 24 января в Алма-Атинской области, задержаны 15 человек. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщается на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«Нейтрализована деятельность двух радикальных групп, а также шести отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии», — говорится в сообщении.

Их подозревают в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к терактам, разжиганию религиозной вражды.

«При обысках по местам жительства задержанных изъяты пять гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием», — уточнили в КНБ.

В 2016 году казахстанские спецслужбы несколько раз отчитывались о ликвидации готовивших теракты групп. Так, в декабре в Алма-Ате были задержаны три человека, летом КНБ провел спецоперации по нейтрализации террористов в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Их подозревают в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к терактам, разжиганию религиозной вражды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Быть езидом в Ираке. Как в ИГ продали похищенного мальчика, а солдаты вернули его в семью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика