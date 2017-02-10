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Референдум по конституционным поправкам проведут в Турции 16 апреля
11.02.2017 13:32 — Новости Мира | Tut.by
Центризбирком Турции определился с датой проведения референдума по внесению поправок в Конституцию страны. Он пройдет 16 апреля, сообщает
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Согласно поправкам, в Турции к 2019 году будет упразднена должность премьер-министра, а главой правительства станет президент.
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