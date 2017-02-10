Центризбирком Турции определился с датой проведения референдума по внесению поправок в Конституцию страны. Он пройдет 16 апреля, сообщает Reuters .



Поправки были одобрены парламентом Турции 21 января. «За» проголосовали 339 депутатов из 488. Изменения предполагают трансформацию страны в президентскую республику.



​Согласно поправкам, в Турции к 2019 году будет упразднена должность премьер-министра, а главой правительства станет президент. Он также получит право издавать указы, объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и других высокопоставленных должностных лиц и распускать парламент.



Среди прочего, в 2019 году предусмотрено проведение президентских и парламентских выборов. Президентский срок составит пять лет с возможностью переизбрания на второй срок, как и в нынешней редакции Конституции. Эрдоган, таким образом, сможет баллотироваться в президенты в 2019 году на пять лет и затем пойти на перевыборы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Референдум по конституционным поправкам проведут в Турции 16 апреля ​Согласно поправкам, в Турции к 2019 году будет упразднена должность премьер-министра, а главой правительства станет президент.