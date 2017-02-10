По меньшей мере семь человек погибли, 20 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в столице южной провинции Гильменд — городе Лашкаргах. Об этом сообщило агентство Reuters .

По сведениям представителя местных властей, взрыв произошел у одного из банков города, когда туда прибыли военные для получения денежного довольствия. Среди погибших — четыре гражданских и три военных, в том числе американский спецназовец.

Ни одна из региональных группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.