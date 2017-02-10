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В результате взрыва у банка в Афганистане погибли семь человек
11.02.2017 15:28 — Новости Мира | Tut.by
По меньшей мере семь человек погибли, 20 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в столице южной провинции Гильменд — городе Лашкаргах. Об этом сообщило агентство
По сведениям представителя местных властей, взрыв произошел у одного из банков города, когда туда прибыли военные для получения денежного довольствия. Среди погибших — четыре гражданских и три военных, в том числе американский спецназовец.
Ни одна из региональных группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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В момент взрыва в банке находились военные, прибывшие для получения денежных выплат.
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