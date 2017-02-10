﻿ В результате взрыва у банка в Афганистане погибли семь человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В результате взрыва у банка в Афганистане погибли семь человек

11.02.2017 15:28 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По меньшей мере семь человек погибли, 20 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в столице южной провинции Гильменд — городе Лашкаргах. Об этом сообщило агентство Reuters.

По сведениям представителя местных властей, взрыв произошел у одного из банков города, когда туда прибыли военные для получения денежного довольствия. Среди погибших — четыре гражданских и три военных, в том числе американский спецназовец.

Ни одна из региональных группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В момент взрыва в банке находились военные, прибывшие для получения денежных выплат.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Референдум по конституционным поправкам проведут в Турции 16 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика