В Туркменистане активными темпами проходят выборы президента: явка к 11.00 по местному времени (9.00 по Минску) составила 51,45%, рапортовал ЦИК республики.

Демократическую партию представляет действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, он и считается главным фаворитом. На избирательный участок он пришел с родителями, детьми и внуками, передает ТАСС.

"На 11.00 местного времени в голосовании по выборам президента Туркменистана приняло участие 1 млн 661 тыс. 342 избирателя, или 51,45% от 3 млн 223 тыс. 455 внесенных в списки", - говорится в сообщении. При этом в законодательстве республики отсутствует порог явки избирателей, и выборы будут считаться состоявшимися при любой явке избирателей.

Бердымухамедов проголосовал в Ашхабаде на избирательном участке 11 в окружении своих близких. Репортаж об этом показали по туркменским телеканалам. Президент выразил уверенность, что выборы пройдут на самом высоком организационном уровне по всей стране.

Как отмечает "Интерфакс", для Бердымухамедова это уже третьи президентские выборы. В 2007 году, после смерти первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, за Бердымухамедова проголосовали 89,23% избирателей. Остальные пять кандидатов тогда набрали от 3,2 до 1,3%. В феврале 2012 года он набрал более 91% голосов.

Голосование завершится в 19.00 по местному времени. Согласно Избирательному кодексу Туркменистана, победителем в выборах считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

На пост президента претендуют 9 человек, трое из которых впервые в истории современной Туркменистана выдвинуты политическими партиями. Демократическую партию представляет действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Партию промышленников и предпринимателей представляет председатель правления Акционерного коммерческого банка "Рысгал", депутат Меджлиса (парламента) Бекмырат Аталыев, Аграрную - председатель Марыйского велаятского (областного) комитета этой организации Дурдыгылыч Оразов. Инициативными группами граждан на участие в выборах выдвинуты еще шесть кандидатов: заместитель хякима (главы) Марыйского велаята Джуманазар Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода, депутат Меджлиса Рамазан Дурдыев, заместитель хякима Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов, начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов, генеральный директор производственного объединения "Гарабогазсульфат" Государственного концерна "Туркменхимия" Сулейман Нурнепесов и заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов.