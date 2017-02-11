О задержании Рамона Фонсеки и Юргена Моссака стало известно в четверг. В субботу их адвокаты сообщили журналистам, что прокуратура отказала им в просьбе выпустить подозреваемых под залог из опасений, что они могут покинуть страну, передает Русская служба ВВС.

Власти обвиняют партнеров Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран. Odebrecht является крупнейшей строительной компанией Южной Америки. В Бразилии она долгое время была основным подрядчиком государственной нефтяной компании Petrobras.

Летом 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии, а в марте 2016 его признали виновным по обвинениям в коррупции и отмывании денег. Суд назначил 19 лет тюремного заключения. Одебрехт признал, что его компания раздала взятки на общую сумму 800 млн долларов по всей Латинской Америке.

Фонсека ранее отрицал связь его фирмы с Odebrecht. Также Фонсека утверждал, что панамские власти используют его, чтобы "отвлечь внимание". Он обвинил президента Панамы Хуана Карлоса Варелу в прямом получении денег от компании Odebrecht. Варела это опровергал.

В 2016 году в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди.