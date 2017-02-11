Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что запуск баллистической ракеты, который власти КНДР осуществили во время визита премьер-министра страны Синдзо Абэ в США и его переговоров с президентом Дональдом Трампом, является провокацией против Японии и стран региона, сообщает Reuters.

​Суга уточнил, что Токио выражает протест в связи с этим запуском и донесет его по дипломатическим каналам до властей Северной Кореи, используя китайский «канал».

В Белом доме пуск ракеты также назвали провокацией, однако пояснили, что он не стал сюрпризом. При этом администрация Трампа рассматривает широкий спектр возможных ответов на действия Пхеньяна, вплоть до ужесточения санкций и увеличения военного присутствия в регионе.

Ранее военные Южной Кореи, Японии и США заявили, что около 7.55 утра по местному времени КНДР совершила запуск ракеты, предположительно баллистической. Она, по данным из Сеула, пролетела около 500 километров и упала в Японском море, не нанеся ущерба.

​Модель ракеты и ее характеристики будут известны после обработки всей информации о запуске, при этом американские военные уточнили, что ракета вряд ли была межконтинентальной. По предварительным данным Пентагона, КНДР запустила ракету средней дальности.

В пятницу, 10 февраля, Трамп и Абэ провели официальные переговоры в Белом доме, после чего отправились во Флориду, где продолжили общение в ходе игры в гольф. Трамп заявил позже, что они с Абэ «чудесно провели время».

После сообщений о пуске ракеты КНДР Трамп и Абэ выступили перед журналистами с совместным заявлением. Абэ назвал запуск «абсолютно неприемлемым», а Трамп заявил, что США на сто процентов поддерживают Японию.