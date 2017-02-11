Бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был избран 12-м президентом страны. Он получил необходимую для победы поддержку более половины делегатов Федерального собрания — органа, который созывается специально для того, чтобы избрать главу государства.





Заседание проходит в историческом здании рейхстага в Берлине. Федеральное собрание состоит из 1260 делегатов, одна половина из которых — депутаты бундестага, вторая — выборщики, выдвинутые парламентами федеральных земель.

Должность президента в Германии — представительная. Реальные рычаги власти сосредоточены в руках канцлера — Ангелы Меркель. На осенних выборах в бундестаг она претендует на переизбрание.

Официально победивший на выборах кандидат является президентом с того момента, как он согласился с результатами голосования в федеральном собрании. На 19 марта запланирована церемония его инаугурации. Штайнмайер меняет на посту 77-летнего Йоахима Гаука.