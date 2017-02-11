Центральная избирательная комиссия Туркменистана объявила о приближающейся к 100% явке в ходе воскресных выборов президента, безусловным фаворитом на которых считается действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. По официальным данным, явка перешагнула порог в 97%, а в одном особо отличившемся регионе — и 98%.

Избирательные участки закрылись в 17.00, начался подсчет голосов. Отметим, что для Бердымухамедова нынешние выборы уже третьи, и на двух предыдущих никто из его соперников не набирал больше 3%.

Официальные данные ЦИК о явке передает Интерфакс. На выборах проголосовали 3 миллиона 140 тысяч 865 человек, или 97,27% зарегистрированных избирателей. Лидирует по явке Дашогузский велаят (область) — 98,02%.

В Избирательном кодексе Туркменистана оговорено, что «избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании».

В действующем национальном законодательстве не определен минимальный порог явки, необходимый для признания выборов состоявшимися.

На прошлых выборах 2012 года ЦИК Туркменистана объявила выборы главы Туркменского государства состоявшимися, когда проголосовали 68,22 процента от общего числа избирателей.

В 2007 году, после смерти первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, за Бердымухамедова проголосовали 89,23% избирателей. Остальные пять кандидатов тогда набрали от 3,2 до 1,3%. В феврале 2012 года он набрал более 91% голосов.