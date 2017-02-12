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Глава Apple назвал одну из "важнейших мировых проблем"

13.02.2017 00:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Генеральный директор Apple Тим Кук назвал фейковые новости одной из важнейших мировых проблем и призвал правительства всех стран мира объединиться с крупнейшими корпорациями, чтобы эффективно бороться с ложной информацией. Об это он рассказал в интервью The Telegraph.

По словам Кука, эпидемия фейковых новостей таит в себе огромную опасность, ведь она «убивает сознание людей» и требует применения жестких мер со стороны властей и крупных технологических корпораций. «Мы живем в тот период времени, когда побеждает тот, кто гонится за количеством кликов, а не за правдой», — заявил он.

Глава Apple также добавил, что для борьбы с ложной информацией правительствам всех стран совместно необходимо создать специальные инструменты защиты. «Мы должны попытаться искоренить фейковые новости, не наступив при этом на горло свободе слова и печати», — отметил Кук.

По его мнению, такой подход поможет победе «надежных и правдивых СМИ». «Популярность фейковых новостей — это краткосрочное явление. Я не верю, что люди действительно хотят их распространения», — резюмировал он.

В конце января исследователи Кембриджского университета разработали специальную «вакцину», которая может стать эффективным инструментом в борьбе с распространением фейковых новостей. По их данным для выработки «иммунитета» у читателей необходимо использовать методы психологического воздействия. Ученые уверены, что небольшие «дозы» дезинформации могут приучить читателей относиться к инфоповодам более критично.

 
Теги: Новости
 
 
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Кук призвал правительства всех стран мира объединиться с крупнейшими корпорациями, чтобы эффективно бороться с ложной информацией

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