В окрестностях самой высокой в США плотины Oroville в Калифорнии объявлена немедленная эвакуация из-за серьезных повреждений конструкции, передает Reuters .



Плотина Oroville, Калифорния. Фото: Reuters

«Немедленная эвакуация объявлена вблизи плотины Oroville, а также в зоне предполагаемого направления потока воды», — сказал местный шериф, отметив, что эрозия аварийного водосброса может привести к неконтролируемому сбросу воды из озера.

Местные чиновники подчеркнули, что эвакуация не является учебной.

Как отмечается, уровень воды в озере Оровилл значительно повысился из-за сильных осадков нынешней зимой после нескольких засушливых лет. Объем воды в озере примерно равен 4,3 млрд куб. м.

Построенная между 1962 и 1968 годами плотина Оровилл является самым высоким гидротехническим сооружением в США, ее высота составляет 230 метров. Ниже по течению от плотины расположен одноименный город с населением более 16 тыс. человек.