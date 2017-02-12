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рейтинг одобрения политики Трампа упал до 40%
13.02.2017 06:59 — Новости Мира | Tut.by
Согласно данным опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup, только 40% американцев одобряют работу Дональда Трампа на посту президента США.
Отмечается, что рейтинг неодобрения политики Трампа увеличился до 55%.
В первый день опроса 22 января 45% положительно оценивали работу нового главы государства.
Ранее порядка 40% американских избирателей выступили за импичмент нового президента США Дональда Трампа спустя две недели его правления.
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Отмечается, что рейтинг неодобрения политики Трампа увеличился до 55%.
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