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Десятки тысяч человек вновь вышли протестовать против правительства Румынии
13.02.2017 07:17 — Новости Мира | Tut.by
В Румынии десятки тысяч человек вновь вышли на акции протеста против правительства, передает
В столице страны, Бухаресте, перед зданием правительства собрались в воскресенье, 12 февраля, 50 тысяч человек. В 21.00 они одновременно подняли над головами листы бумаги красного, желтого и синего цветов, сформировав таким образом румынский флаг.
В других городах страны, а также за рубежом протестовали еще десятки тысяч.
Ранее румынское правительство
Эта волна возмущений — самая массовая с декабря 1989 года, когда была свергнута власть компартии во главе с Николае Чаушеску.
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В столице страны, Бухаресте, перед зданием правительства собрались в воскресенье, 12 февраля, 50 тысяч человек.
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