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США, Япония и Южная Корея экстренно созывают Совбез ООН из-за ракетных пусков КНДР
13.02.2017 08:35 — Новости Мира | Tut.by
США, Япония и Южная Корея выступили с просьбой провести срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с испытаниями северокорейской баллистической ракеты. О запросе трех стран стало известно в ночь на понедельник, 13 февраля. Заседание может состояться вечером в тот же день.
Ранее Пхеньян сообщил об успешном запуске баллистической ракеты средней дальности нового типа Pukguksong-2. Таким образом в КНДР заявили о дальнейшем развитии своей программы вооружения. Эти действия нарушают резолюцию ООН, считают в Вашингтоне, Токио и Сеуле.
КНДР провела уже пять ядерных испытаний, два из них — в минувшем году. При этом заявления Пхеньяна, что северокорейские ученые научились делать миниатюрные боеголовки, которые могут размещаться на ракетах, независимыми источниками пока не подтверждаются.
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Ранее Пхеньян сообщил об успешном запуске баллистической ракеты средней дальности нового типа Pukguksong-2.
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