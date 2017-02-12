США, Япония и Южная Корея выступили с просьбой провести срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с испытаниями северокорейской баллистической ракеты. О запросе трех стран стало известно в ночь на понедельник, 13 февраля. Заседание может состояться вечером в тот же день.



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Ранее Пхеньян сообщил об успешном запуске баллистической ракеты средней дальности нового типа Pukguksong-2. Таким образом в КНДР заявили о дальнейшем развитии своей программы вооружения. Эти действия нарушают резолюцию ООН, считают в Вашингтоне, Токио и Сеуле.

Запуск баллистической ракеты , которая, по заявлению Пхеньяна, является новым типом стратегического вооружения, способым нести ядерные боеголовки, был осуществлен ранним утром 12 февраля. Как сообщило северокорейское государственное информагентство KCNA, испытаниями руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.

КНДР провела уже пять ядерных испытаний, два из них — в минувшем году. При этом заявления Пхеньяна, что северокорейские ученые научились делать миниатюрные боеголовки, которые могут размещаться на ракетах, независимыми источниками пока не подтверждаются.