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Белый дом сообщил о наличии доказательств фальсификаций на президентских выборах

13.02.2017 09:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Белый дом предоставил огромное количество доказательств фальсификаций на президентских выборах в США. Об этом в интервью телеканалу ABC в воскресенье заявил политический советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер.


Фото: Reuters

«Белый дом предоставил огромное количество доказательств нарушений на выборах, речь идет о людях, зарегистрированных более чем в одном штате, о мертвых людях, зарегистрированных, чтобы голосовать», — отметил Миллер.

«Вы не будете отрицать тот факт, что есть большое число неграждан, которые зарегистрированы для голосования в этой стране», — заявил советник президента, обращаясь к ведущему телепередачи.

Трамп неоднократно предупреждал о решимости провести широкомасштабное расследование фальсификаций на выборах. По его данным, в результате различных махинаций миллионы голосов были незаконно занесены в актив его бывшей соперницы Хиллари Клинтон.

Как информировал президент, для расследования этих махинаций будет сформирована комиссия во главе с вице-президентом Майклом Пенсом.

 
 
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Как информировал президент, для расследования этих махинаций будет сформирована комиссия во главе с вице-президентом Майклом Пенсом.

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