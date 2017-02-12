Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов переизбран на третий срок. Он получил 97,69 процента голосов избирателей, передает « РИА Новости » со ссылкой на данные ЦИК республики. Явка составила 97,27 процента.



Фото: Reuters

Выборы главы государства прошли в воскресенье, 12 февраля. В Туркменистане работали свыше 2,5 тысячи избирательных участков, еще 39 — при дипмиссиях республики за рубежом.

Помимо Бердымухамедова, на пост президента претендовали еще восемь человек — кандидат от Партии промышленников и предпринимателей Бекмырат Аталыев, представитель Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов, а также шесть выдвиженцев от инициативных групп граждан.

Согласно новой конституции страны, принятой в сентябре 2016 года, срок полномочий президента продлен с пяти до семи лет. При этом также отменен возрастной порог в 70 лет для участия в выборах главы государства.

Гурбангулы Бердымухамедов занимает пост президента Туркменистана с 2007 года.