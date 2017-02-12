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Действующий президент Туркменистана получил более 97 процентов голосов на выборах

13.02.2017 09:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов переизбран на третий срок. Он получил 97,69 процента голосов избирателей, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦИК республики. Явка составила 97,27 процента.


Фото: Reuters

Выборы главы государства прошли в воскресенье, 12 февраля. В Туркменистане работали свыше 2,5 тысячи избирательных участков, еще 39 — при дипмиссиях республики за рубежом.

Помимо Бердымухамедова, на пост президента претендовали еще восемь человек — кандидат от Партии промышленников и предпринимателей Бекмырат Аталыев, представитель Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов, а также шесть выдвиженцев от инициативных групп граждан.

Согласно новой конституции страны, принятой в сентябре 2016 года, срок полномочий президента продлен с пяти до семи лет. При этом также отменен возрастной порог в 70 лет для участия в выборах главы государства.

Гурбангулы Бердымухамедов занимает пост президента Туркменистана с 2007 года.

 
 
Ссылка на источник 65
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Помимо Бердымухамедова, претендовали еще 8 человек - кандидат от Партии промышленников и предпринимателей Бекмырат Аталыев, представитель Аграрной партии...

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