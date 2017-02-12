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Северная Корея испытала баллистическую ракету: США созывают Совбез ООН

13.02.2017 13:25 — Новости Мира | БДГ  
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Власти Северной Кореи заявили, что проведенные 12 февраля испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия «Пуккыксон-2» («Полярная звезда-2») прошли успешно. По информации северокорейского агентства ЦТАК, ракета была запущена на небольшое расстояние, с учетом безопасности соседних стран.

По заявлению северокорейских СМИ, испытания позволили проверить возможности оснащения баллистической ракеты ядерной боеголовкой и ее способность уклонения от перехвата, передает BBC.

В министерстве обороны Южной Кореи заявляют, что ракета пролетела около 500 километров в сторону Японского моря.

После осуществленного КНДР испытательного пуска баллистической ракеты США, Япония и Южная Корея потребовали экстренного созыва Совета безопасности ООН. С критикой испытаний выступили представители НАТО и Евросоюза, а также МИД России. Заседание может состояться уже 13 февраля, передают vesti.ru.

Примечательно, что это первые ракетные испытания Пхеньяна с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США, и они прошли во время визита в США японского премьера Синдзо Абе.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе новогоднего телеобращения 1 января, говоря о том, что Пхеньян вступил в завершающую стадию разработки межконтинентальной баллистической ракеты, назвал КНДР военной державой Востока, которую не одолеет даже сильнейший враг.

Между тем 3 февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис во время визита в Южную Корею пообещал дать сокрушительный ответ на любую попытку ядерного нападения со стороны КНДР на союзников США.

 
 
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Власти Северной Кореи заявили, что проведенные 12 февраля испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия «Пуккыксон-2» («Полярная звезда-2») прошли...

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