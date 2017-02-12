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Украина подала в ВТО иск из-за "торговой агрессии" России

13.02.2017 13:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Минэкономразвития Украины потребовало от Всемирной торговой организации (ВТО) создать группу экспертов, которая должна будет дать оценку введенным Россией ограничениям на транзит украинских товаров в Казахстан и Кыргызстан.

«Торговая агрессия Российской Федерации, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита (а де-факто почти полный запрет) из Украины в третьи страны, должны получить объективную оценку экспертов ВТО и, безусловно, должны быть отменены», — заявила замглавы Минэкономразвития Украины Наталья Никольская, слова которой приводятся в сообщении ведомства.

Никольская подчеркнула, что специалисты ее ведомства приложат все усилия для доказательства своей правоты, и выразила надежду на то, что отмена транзитных ограничений поможет устранить нарушения прав и интересов украинских производителей и экспортеров.

Комментируя действия украинского Минэкономразвития, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия, как обычно, будет использовать для защиты своих интересов «предусмотренные международным правом методы и способы».

«Эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», — ответил Песков на вопрос о том, чем может грозить России иск Украины.

Потери украинских товаропроизводителей от введенных Россией ограничений в Минэкономразвития Украины оценивают в $ 400 млн, а сокращение объема экспорта украинских товаров в страны Центральной Азии — в 38,3%. По оценкам экспертов, от введенных Россией ограничений пострадали около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% поставок в Кыргызстан.

Запрос о начале консультаций по вопросу ограничения Россией транзита украинских товаров власти Украины направили в ВТО в сентябре 2016 года, однако в течение отведенных правилами ВТО 60 дней урегулировать спор не удалось.

3 июля 2016 года президент России Владимир Путин внес изменения в свой указ, который ограничивает транзит украинских грузов по территории России. В частности, транзит товаров, подпадающих под продовольственные санкции, был запрещен полностью. Кроме того, запрещен транзит грузов, в отношении которых применяются ставки ввозных таможенных пошлин выше нуля, установленные единым тарифом Евразийского экономического союза (в него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия).

В начале сентября того же года президент Украины Петр Порошенко назвал ограничения для украинских товаров актом «экономической агрессии» России и одной из причин падения уровня жизни украинцев.

В январе 2017 года за​мминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань заявил, что потери Украины от ограничения транзита товаров через Россию превысили $ 1 млрд.

 
 
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Потери украинских товаропроизводителей от введенных Россией ограничений в Минэкономразвития Украины оценивают в $ 400 млн, а сокращение объема экспорта украинских...

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