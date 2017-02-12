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В Бельгии впервые вынесли приговор вернувшемуся в страну палачу "Исламского государства"

13.02.2017 16:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Бельгийский суд приговорил к 28 годам тюремного заключения вернувшегося в страну боевика террористической группировки «Исламское государство». Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает RTL.


Фото: Reuters

В ходе слушаний было установлено, что 24-летний уроженец города Вилворде Хаким Е. являлся активным членом ИГ и участвовал в боевых действиях в Сирии. В 2014 году подсудимый принимал непосредственное участие в казни заложника, которому отрезал голову.

Видео расправы террорист выложил в сеть. Позже именно эта запись помогла опознать преступника и привлечь его к ответственности после возвращения в Бельгию.

Как уточняет RTL, судебный вердикт стал первым вынесенным в отношении террориста, совершившего преступление в зоне боевых действий и вернувшегося в страну. Пятеро других фигурантов дела были оправданы за недоказанностью вины.

25 января этого года сообщалось, что в различных районах Брюсселя были задержаны несколько предполагаемых боевиков ИГ. По информации правоохранительных органов королевства, все они недавно вернулись в страну из Сирии и Ирака, где принимали участие в боевых действиях.

14 ноября прошлого года министр внутренних дел страны Ян Ямбон выступил с предупреждением относительно возможного массового возвращения в Бельгию террористов — подданных королевства. По данным МВД, таковых может насчитываться около 200 человек.

 
 
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24-летний уроженец города Вилворде являлся членом ИГ и участвовал в боевых действиях в Сирии. В 2014 году он принимал участие в казни заложника, которому отрезал...

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