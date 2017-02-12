Около 120 тысяч человек эвакуированы в окрестностях самой высокой в США плотины Oroville в Калифорнии. Власти опасаются прорыва сооружения. К серьезному повышению уровня воды привели сильные дожди на прошлой неделе. По данным СМИ, в этой зоне проживают около 200 тысяч человек.



Плотина Oroville, Калифорния, 10 февраля 2017 года. Фото: Reuters

В Сети появился онлайн происходящего возле плотины.

Из-за сильных дождей вода в озере поднялась до опасной отметки, и инженеры приняли решение открыть экстренный водосброс. Вскоре выяснилось, что часть бетонного покрытия разрушилась, и мощный поток начал размывать склон холма, сообщает Reuters .

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Фото: Reuters

Специалисты опасались, что водосброс может разрушиться за несколько часов, но позже стало понятно, что разлом растет не так быстро, как предполагалось. К понедельнику объем сбрасываемой воды значительно упал, но местные власти пока не отменили приказ об эвакуации.

Плотину построили в 1968 году, ее высота составляет 230 метров.



Фото: Reuters