|
что происходит у разрушающейся плотины в Калифорнии
13.02.2017 18:50 — Новости Мира | Tut.by
Около 120 тысяч человек
В Сети появился
Из-за сильных дождей вода в озере поднялась до опасной отметки, и инженеры приняли решение открыть экстренный водосброс. Вскоре выяснилось, что часть бетонного покрытия разрушилась, и мощный поток начал размывать склон холма, сообщает
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Специалисты опасались, что водосброс может разрушиться за несколько часов, но позже стало понятно, что разлом растет не так быстро, как предполагалось. К понедельнику объем сбрасываемой воды значительно упал, но местные власти пока не отменили приказ об эвакуации.
Плотину построили в 1968 году, ее высота составляет 230 метров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К серьезному повышению уровня воды привели сильные дожди на прошлой неделе. По данным СМИ, в этой зоне проживают около 200 тысяч человек.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии