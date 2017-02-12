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Команда организаторов "Евровидения-2017" в Киеве заявила о прекращении работы над конкурсом
13.02.2017 19:45 — Новости Мира | Tut.by
Работавшая над организацией «Евровидения-2017» в Киеве команда заявила о прекращении своей работы. Об этом сообщил один из организаторов Денис Блощинский, передает телеканал «
Команда организаторов утверждает, что прекращает работу из-за нового руководителя конкурса, «которого наделили полным контролем над всеми аспектами "Евровидения" в Украине».
В команде подчеркнули, что назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, новое руководство не торопится что-либо делать для организации конкурса в срок.
«Работа нашей команды была полностью заблокирована. Мы неоднократно письменно и устно сообщали об этом руководству НТКУ (ОАО „НОТУ“), руководству Госкомтелерадио, представителям Кабмина, мы пытались найти компромиссные решения и прилагали все усилия для дальнейшей реализации проекта», — говорится в обращении организаторов.
В команде организаторов считают, что предложенная им новая структура управления конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров — все это мешает качественной и своевременной подготовке к проведению Конкурса в Украине.
«С сожалением сообщаем, что наша команда не может принять подобное назначение и не видит возможности продолжать свою работу в проекте по подготовке и проведению Евровидения в Украине», — резюмировали в обращении.
Также было отложено запланированное на 6 февраля
В ноябре прошлого года из-за проблем с бюджетом «Евровидения-2017» об
Напомним, украинская участница Джамала с песней «1944» о депортации крымских татар победила на «Евровидении-2016» в Стокгольме, предоставив своей стране право принимать конкурс в 2017 году. Однако не один месяц после победы ходили слухи, что Украину могут лишить права на проведение конкурса из-за финансовых сложностей и
Украина долго не могла определиться с городом, где пройдет конкурс. Три месяца организаторы оттягивали выбор, но в итоге остановились на
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В команде считают, что предложенная им новая структура управления Конкурсом, отсутствие прозрачности и юридических обязательств, срыв сроков проведения тендеров...
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