«Укрэнерго» и Министерство энергетики предлагают Кабмину ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за остановки поставок угля с Донбасса. Об этом на заседании антикризисного штаба сообщили и.о. руководителя «Укрэрнего» Всеволод Ковальчук и глава Минэнерго Игорь Насалик, передает телеканал "112 Украина" .



Фото: Reuters

По словам Насалика, всего на складах сейчас находится 927 тыс. тонн угля, а в сутки в стране потребляется около 30 тыс. тонн.

«В среднем запасов антрацита хватит примерно на 40 суток. Но надо считать, что на разных станциях разный запас угля и на самом деле это значение на антрацитовых станциях колеблется от 14 до 100 дней. Когда будут сработаны эти остатки угля, мы не сможем обойтись без ограничения потребителей, применяя специальные графики аварийных отключений», — сказал Ковальчук.

Он добавил, что "только механизм чрезвычайного положения позволяет „Укрэнерго“ по диспетчерской команде в любое время останавливать, уменьшать или увеличивать генерацию, или, соответственно, опускать ту или иную единицу оборудования в энергосети».

Насалик заявил, что единственной альтернативой углю из Донбасса является поставки угля или газа из России. Покупать уголь в ЮАР пока нет возможности.

В Украине третью неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по котором поставляется уголь с Донбасса. Премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что не видит альтернативы поставкам угля с предприятий Донбасса. В Кабмине заявили, что в конце марта возможны веерные отключения, если ситуация не разрешится.