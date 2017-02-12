|
Мюнхенская конференция по безопасности: мир вступил в самое беспокойное время с 1945 года
13.02.2017 21:46 — Новости Мира | Tut.by
Мир вступил в самое беспокойное время с 1945 года, заявили эксперты Мюнхенской конференции по безопасности. Западное общество все больше замыкается в себе, отдавая решение мировых проблем в руки «антилиберальных сил».
В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности организаторы мероприятия в понедельник обнародовали
«Вероятно, положение в вопросах международной безопасности, которое мы имеем на сегодняшний день, является самым неспокойным за все время с конца Второй мировой войны», — подчеркивает председатель конференции Вольфганг Ишингер. По его словам, феномен «постправды» (выбранное Оксфордским словарем
Апогеем такого отношения стала
Авторы доклада утверждают: ослабление западных демократий и международных организаций тесно связано с усилением «нелиберальных сил», которые «сами извлекли пользу от глобализации, но все же протестуют против некоторых элементов миропорядка». С другой стороны, сами западные страны, уверяют составители доклада, слишком упорно настаивали на распространении своих ценностей, вызвав отпор за рубежом и у себя дома.
В конце января об этой проблеме
Но пока что Запад проявляет слабость за слабостью, говорится в документе Мюнхенской конференции: «Пока западные чиновники годами повторяют, что у
При этом эксперты конференции не склонны утверждать, что период после окончания холодной войны был лишь «либеральным междуцарствием» перед возвращением национализма, оставляя этот вопрос открытым. Однако эксперты Мюнхенской конференции, вслед за
В докладе Мюнхенской конференции содержатся различные данные от других, помимо Eurasia Group, дружественных организаторам исследователей. Многие из этих данных, по словам авторов документа, публикуются впервые.
Например, в документе приводятся подсчеты IHS Conflict Monitor, согласно которым за 2016 год лишь 20% авиаударов ВКС России в Сирии пришлось по позициям «Исламского государства». Для сравнения, ВВС Турции бомбили исламистов в 73% боевых вылетов в Сирии, а авиация стран западной коалиции — в 94% случаях. Лишь в марте удары по ИГИЛ составили более половины (64%) всех российских бомбардировок в Сирии — на этот период пришлось наступление сирийской армии при поддержке ВКС России на позиции джихадистов в Пальмире.
Обнародованный 13 февраля документ является третьим подряд докладом Мюнхенской конференции: аналитические материалы публикуются ежегодно с 2015 года, каждый раз за несколько дней до открытия самой конференции — играя роль «информации для размышления» для участников конференции.
В предыдущие два года аналитические записки Мюнхенской конференции также
Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года при финансовой поддержке правительства ФРГ. В этом году она состоится 17−19 февраля. В 2007 году российский лидер Владимир Путин произнес на конференции речь с резкой критикой политики США и стран Запада. На этот раз российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее в его ведомстве не исключили, что в ходе конференции может состояться первая встреча Лаврова с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Западное общество все больше замыкается в себе, отдавая решение мировых проблем в руки "антилиберальных сил", считают эксперты.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии