Мир вступил в самое беспокойное время с 1945 года, заявили эксперты Мюнхенской конференции по безопасности. Западное общество все больше замыкается в себе, отдавая решение мировых проблем в руки «антилиберальных сил».



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В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности организаторы мероприятия в понедельник обнародовали доклад , посвященный вопросам глобализации, мировой безопасности и стабильности. Документ озаглавлен «Постправда, пост-Запад, постпорядок?» и изучает различные вызовы текущему миропорядку — начиная с терроризма, заканчивая нестабильностью Евросоюза.

«Вероятно, положение в вопросах международной безопасности, которое мы имеем на сегодняшний день, является самым неспокойным за все время с конца Второй мировой войны», — подчеркивает председатель конференции Вольфганг Ишингер. По его словам, феномен «постправды» (выбранное Оксфордским словарем главное слово 2016 года , означающее приоритет эмоций над правдой при восприятии новостной картины) привел к тому, что западное общество все больше замыкается в себе, предпочитая решать собственные проблемы.

Апогеем такого отношения стала победа на выборах в США​ Дональда Трампа , чью склонность к изоляционизму Ишингер называет «односторонней и даже националистической политикой». Запад отказывается от роли движущей силы человечества, что готовит почву для формирования «постзападного» мира, и знаменует радикальный отход от сформированного после 1945 года миропорядка, то есть «постпорядок», пишет Ишингер.

Авторы доклада утверждают: ослабление западных демократий и международных организаций тесно связано с усилением «нелиберальных сил», которые «сами извлекли пользу от глобализации, но все же протестуют против некоторых элементов миропорядка». С другой стороны, сами западные страны, уверяют составители доклада, слишком упорно настаивали на распространении своих ценностей, вызвав отпор за рубежом и у себя дома.

В конце января об этой проблеме высказывались эксперты аналитического агентства «Внешняя политика» Андрей Безруков и Андрей Сушенцов в своем прогнозе мировой безопасности на 2017 год. Запад, по мнению российских аналитиков, перестал быть безусловным глобальным лидером, и многие ключевые решения международной политики принимаются без его участия. «Однако следствием слома старого порядка стала невыносимая неопределенность», — подчеркивали эксперты, отмечая необходимость для международных игроков как можно скорее сделать выводы из произошедшей смены парадигмы.

Но пока что Запад проявляет слабость за слабостью, говорится в документе Мюнхенской конференции: «Пока западные чиновники годами повторяют, что у сирийского кризиса нет военного решения, Россия, Турция и их союзники продвигают подобное решение — причем не без успеха». В итоге за шесть лет войны мировое сообщество «ни на шаг не приблизилось» к политическому решению конфликта, на которое согласились бы все его участники.

При этом эксперты конференции не склонны утверждать, что период после окончания холодной войны был лишь «либеральным междуцарствием» перед возвращением национализма, оставляя этот вопрос открытым. Однако эксперты Мюнхенской конференции, вслед за коллегами из аналитического центра Eurasia Group, называют состояние мировых отношений «геополитической рецессией».

В докладе Мюнхенской конференции содержатся различные данные от других, помимо Eurasia Group, дружественных организаторам исследователей. Многие из этих данных, по словам авторов документа, публикуются впервые.

Например, в документе приводятся подсчеты IHS Conflict Monitor, согласно которым за 2016 год лишь 20% авиаударов ВКС России в Сирии пришлось по позициям «Исламского государства». Для сравнения, ВВС Турции бомбили исламистов в 73% боевых вылетов в Сирии, а авиация стран западной коалиции — в 94% случаях. Лишь в марте удары по ИГИЛ составили более половины (64%) всех российских бомбардировок в Сирии — на этот период пришлось наступление сирийской армии при поддержке ВКС России на позиции джихадистов в Пальмире.

Обнародованный 13 февраля документ является третьим подряд докладом Мюнхенской конференции: аналитические материалы публикуются ежегодно с 2015 года, каждый раз за несколько дней до открытия самой конференции — играя роль «информации для размышления» для участников конференции.

В предыдущие два года аналитические записки Мюнхенской конференции также обращали внимание на кризис глобального миропорядка и разносторонность угроз мировой безопасности. Например, в 2015 году эксперты конференции анализировали возникновение украинского конфликта и расширение ИГИЛ, а в 2016 году рассматривали миграционный кризис в Европе и углубление сирийского конфликта.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года при финансовой поддержке правительства ФРГ. В этом году она состоится 17−19 февраля. В 2007 году российский лидер Владимир Путин произнес на конференции речь с резкой критикой политики США и стран Запада. На этот раз российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее в его ведомстве не исключили, что в ходе конференции может состояться первая встреча Лаврова с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.