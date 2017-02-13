В США сенат утвердил, а вице-президент Майкл Пенс привел к присяге нового министра финансов страны Стивена Мнучина. В понедельник, 13 февраля, при рассмотрении кандидатуры Мнучина 53 сенатора проголосовали «за», 47 — «против».



Стивен Мнучин. Фото: Reuters

Церемония приведения к присяге по традиции прошла в Белом доме, в присутствии президента Дональда Трампа.

Мнучин родился в состоятельной иудейской семье, окончил Йельский университет, 17 лет проработал в Goldman Sachs, дорос до вице-президента. Затем руководил различными финансовыми компаниями, в том числе Dune Capital Managment, которая инвестировала в кинопроизводство.

Стивен Мнучин имеет отношение к продюссированию 35 фильмов, в их числе «Безумный Макс: дорога ярости», «Отряд самоубийц» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

В 2016 году отвечал за сбор средств на избирательную кампанию Дональда Трампа. Состояние 54-летнего бизнесмена Forbes оценивает в 300 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в случае назначения на ключевые посты в США всех кандидатов, предложенных Дональдом Трампом, новая администрация президента может стать самой богатой за всю историю США. Суммарное состояние всех претендентов на должности в администрации оценивается в 6 миллиардов долларов.