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Министром финасов США стал мультимиллионер Стивен Мнучин

14.02.2017 06:00 — Новости Мира | Tut.by  
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В США сенат утвердил, а вице-президент Майкл Пенс привел к присяге нового министра финансов страны Стивена Мнучина. В понедельник, 13 февраля, при рассмотрении кандидатуры Мнучина 53 сенатора проголосовали «за», 47 — «против».


Стивен Мнучин. Фото: Reuters

Церемония приведения к присяге по традиции прошла в Белом доме, в присутствии президента Дональда Трампа.

Мнучин родился в состоятельной иудейской семье, окончил Йельский университет, 17 лет проработал в Goldman Sachs, дорос до вице-президента. Затем руководил различными финансовыми компаниями, в том числе Dune Capital Managment, которая инвестировала в кинопроизводство.

Стивен Мнучин имеет отношение к продюссированию 35 фильмов, в их числе «Безумный Макс: дорога ярости», «Отряд самоубийц» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

В 2016 году отвечал за сбор средств на избирательную кампанию Дональда Трампа. Состояние 54-летнего бизнесмена Forbes оценивает в 300 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в случае назначения на ключевые посты в США всех кандидатов, предложенных Дональдом Трампом, новая администрация президента может стать самой богатой за всю историю США. Суммарное состояние всех претендентов на должности в администрации оценивается в 6 миллиардов долларов.

 
 
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Состояние бизнесмена Forbes оценивает в $300 млн, он был продюссером 35 фильмов, в числе которых "Безумный Макс: дорога ярости", "Отряд самоубийц" и "Бэтмен против...

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